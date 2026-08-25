Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών

Snapshot Η νεκροψία δεν έδειξε θανατηφόρους τραυματισμούς από την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Η πυρκαγιά που ακολούθησε τη συντριβή θεωρείται πιθανή αιτία θανάτου των τριών επιβαινόντων.

Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που περιόρισε την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για την επιβεβαίωση των αρχικών συμπερασμάτων.

Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής συνεχίζεται με εξέταση συντριμμιών, οπτικοακουστικού υλικού και πιθανών τεχνικών ή ιατρικών προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου των τριών επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σίφνο προκύπτουν από τη νεκροψία - νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στο Νεκροτομείο Πειραιά.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν θανατηφόρους τραυματισμούς που να προκλήθηκαν από την πρόσκρουση, με την πυρκαγιά που ακολούθησε τη συντριβή να εξετάζεται ως η αιτία θανάτου.

Τις νεκροτομές στις τρεις σορούς πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Πειραιά, Σωκράτης Τσαντίρης. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα τα οποία θα υποβληθούν σε τοξικολογικό και ιστολογικό έλεγχο, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αρχικά συμπεράσματα.

Δεν προκύπτουν θανατηφόρα τραύματα από την πρόσκρουση

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να μπορούν να αποδοθούν ως άμεση αιτία θανάτου.

Η συγκεκριμένη εικόνα, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, οδηγεί στην αρχική εκτίμηση ότι οι τρεις επιβαίνοντες υπέκυψαν στις συνέπειες της φωτιάς που ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Οι σοροί του χειριστή και της γυναίκας παρουσίαζαν μεγαλύτερου βαθμού αλλοιώσεις.

Τα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι τρεις άνθρωποι να είχαν επιζήσει της πρόσκρουσης και να έχασαν τη ζωή τους στη συνέχεια, εξαιτίας της πυρκαγιάς. Ωστόσο, η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί οριστικά διαπιστωμένη και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Δυσκόλεψε την εξέταση η κατάσταση των σορών

Ένας ακόμη παράγοντας που δυσχέρανε το έργο του ιατροδικαστή ήταν το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από τη συντριβή.

Καθώς είχαν περάσει 11 ημέρες, οι σοροί βρίσκονταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα αξιολόγησης ορισμένων ευρημάτων.

Τα δείγματα που ελήφθησαν θα εξεταστούν εργαστηριακά, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Ποιος είναι ο Βρετανός τραπεζίτης και η σύζυγος που σκοτώθηκαν με το ελικόπτερο

Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ πήγαιναν στο νησί για να ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος καθώς ήταν νεόνυμφοι. Ήταν περίπου 30 ετών και διέμεναν στο Λονδίνο. Ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν ως στέλεχος επενδύσεων στη Βρετανία.

Η Μαρί Έμπερτ έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της

Συγκεκριμένα ήταν αντιπρόεδρος του Τμήματος Λύσεων Ιδιωτικής Περιουσίας στο γραφείο της εταιρείας επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι διένυαν τον μήνα του μέλιτος», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση στην Daily Mail.

«Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στη Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί με τους δικούς του», τονίζεται από την εταιρεία.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του

Στο τραγικό δυστύχημα έχασε επίσης τη ζωή του ο 55χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος ο οποίο ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

Η Μαρί Έμπερτ σε μικρότερη ηλικία

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση, έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το ελικοδρόμιο και πήρε φωτιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο άμεσα.

Το ζευγάρι θα ξεκινούσε τον μήνα του μέλιτος από τη Σίφνο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206, όμως οι αρχές επικεντρώνονται σε δύο πιθανά ενδεχόμενα, τη μηχανική βλάβη και το ανθρώπινο λάθος.

Στο οπτικό υλικό, το ελικόπτερο φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Αυτό που ερευνάται είναι η πιθανή απώλεια ελέγχου κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, όπως επίσης και το ενδεχόμενο κάποιου λάθος χειρισμού από τον πιλότο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε την εταιρεία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση και στη συνέχεια υπήρξε μία σύντομη σιγή ασυρμάτου.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι σε πιο μικρή ηλικία

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