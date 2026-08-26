Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα
Τα Ανώγεια συνεχίζουν και αποτελούν ένα παράδειγμα ενός χωριού που τιμάει την παράδοση αλλά ταυτόχρονα βρίσκει νέες ιδέες για να πρωτοτυπεί κάθε φορά και να τραβάει τα βλέμματα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυτή τη φορά, οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να ανακοινώσουν έναν γάμο με έναν ξεχωριστό τρόπο που έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά μέσα. Γεωγραφικήαναφορά
Και αυτό γιατί σε μια εποχή όπου το κάλεσμα σε έναν γάμο γίνεται συνήθως με προσκλητήρια ή με μηνύματα στο κινητό, τα Ανώγεια αποφάσισαν να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι
23:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα
23:30 ∙ LIFESTYLE
Έρος Ραμαζότι: Υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές του χορδές
23:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Κιλκίς και Παγγαίο
22:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν πάνω από 3 κιλά ηρωίνης – Συνελήφθη ένας άνδρας
18:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ