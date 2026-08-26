Στα Ανώγεια το προσκλητήριο του γάμου γίνεται με… μεγάφωνα

Αυτή τη φορά, οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να ανακοινώσουν έναν γάμο με έναν ξεχωριστό τρόπο που έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά μέσα. Γεωγραφικήαναφορά

Και αυτό γιατί σε μια εποχή όπου το κάλεσμα σε έναν γάμο γίνεται συνήθως με προσκλητήρια ή με μηνύματα στο κινητό, τα Ανώγεια αποφάσισαν να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο.

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