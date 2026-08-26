Η πυροσβεστική απεγκλώβισε 14χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος στην παραλία Νιφορεϊκα Αχαΐας

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 14χρονο στην παραλία Νιφορεϊκα, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης, στη Δυτική Αχαΐα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 26 Αυγούστου, περίπου στις 19:00.

Κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 από την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 14χρονος τραυματίστηκε συνεπεία πτώσης από μεγάλο ύψος.

Οι Πυροσβέστες μαζί με το πληρωμα του ΕΚΑΒ τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ