Προσωπικός βοηθός: Οι δικαιούχοι για τις νέες αιτήσεις – Η διαδικασία

Το πρόγραμμα αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Προσωπικός βοηθός: Οι δικαιούχοι για τις νέες αιτήσεις – Η διαδικασία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός», το οποίο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατ. ευρώ.
  • Δικαιούχοι είναι άτομα με αναπηρία 16 έως 67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και εισοδηματικά κριτήρια που φτάνουν έως 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
  • Η αξιολόγηση των αναγκών γίνεται από ειδικές επιτροπές και οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέγουν έως τέσσερις βοηθούς ή έναν σε καθεστώς συνοίκησης με αυξημένες αμοιβές από το 2027.
  • Προβλέπεται δυνατότητα επιλογής συζύγου ή συγγενών ως βοηθών σε απομακρυσμένες περιοχές, ενώ οι βοηθοί πρέπει να ολοκληρώσουν δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο.
  • Οι ήδη ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος διατηρούν τη συμμετοχή τους έως το τέλος του 2026 και θα υποβάλουν δήλωση συναίνεσης ή νέα αίτηση για συνέχιση από το 2027.
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Άνοιξε χθες Τετάρτη, 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός».

Το πρόγραμμα αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνολική χρηματοδότησή του να ανέρχεται στο ποσό των 53 εκατ. ευρώ ετησίως από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Επιπλέον, ο «Προσωπικός Βοηθός», περνά σε νέα φάση με σημαντικές αλλαγές, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών, αλλά και στις αμοιβές των μελών των επιτροπών αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή, κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του κι αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες του. Η υπηρεσία παρέχεται εντός κι εκτός οικίας και μπορεί να αφορά στην εργασία, τις σπουδές, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος και τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, από 16 έως 67 ετών. Πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, να είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και να διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ισχύ εφ' όρου ζωής.

Απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κρίση ότι το άτομο είναι σε διαρκή κατάσταση που χρήζει συμπαράστασης. Κατ' εξαίρεση, προβλέπεται η συμμετοχή ατόμων έως 75 ετών, στην περίπτωση που είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού, και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Προϋπόθεση είναι η διαβίωση σε κατοικία, ενώ όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, να αξιολογηθούν και η ένταξή τους θα ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα prosopikosvoithos.gov.gr. Τα στοιχεία ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων και με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται άμεσα απόφαση για την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση. Υπάρχει, δε, η δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Ειδική διεπιστημονική επιτροπή θα αξιολογεί τους αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία στον χώρο διαμονής τους και, κατ' εξαίρεση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του αιτούντος.

Μία από τις αλλαγές που επέρχονται είναι και η αύξηση της μηνιαίας προσωπικής βοήθειας. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η κατάταξη θα γίνεται από ειδικές επιτροπές μετά από αξιολόγηση των αναγκών του κάθε ωφελούμενου.

Η επιλογή των βοηθών

Κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει από το Μητρώο, έναν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς με ωριαία παροχή υπηρεσιών ή έναν Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Η ωριαία αποζημίωση (μεικτή) θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στη συνοίκηση η μηνιαία αποζημίωση (μεικτή) θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και ο ωφελούμενος θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως Προσωπικό Βοηθό τον ή τη σύζυγό τους, το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η οριστική εγγραφή τους στο Μητρώο θα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

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