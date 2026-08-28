Αφιέρωμα του Associated Press για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και τη φανουρόπιτα

Αφιέρωμα πραγματοποιήσε το Associated Press για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και την παράδοση της φανουρόπιτας 

Newsroom

Αφιέρωμα του Associated Press για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και τη φανουρόπιτα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Associated Press παρουσίασε αφιέρωμα για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και την παράδοση της φανουρόπιτας στην Ελλάδα.
  • Χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται τους ναούς του Αγίου Φανουρίου κρατώντας φανουρόπιτες για ευλογία και εκφράζουν προσωπικές ευχές.
  • Η φανουρόπιτα ευλογείται από ιερείς και στη συνέχεια μοιράζεται, αποτελώντας πράξη πίστης, προσφοράς και κοινωνικής συνύπαρξης.
  • Η γιορτή συνδέει τη θρησκευτική παράδοση με την ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα και την αναζήτηση λύσεων σε προσωπικά προβλήματα.
  • Το αφιέρωμα καταγράφει τη σημασία της παράδοσης που διατηρείται ζωντανή αιώνες μετά, μέσα από τη συμμετοχή των πιστών και τις μαρτυρίες τους.
Snapshot powered by AI

Υπάρχουν ευχές που λέγονται δυνατά και άλλες που μένουν βαθιά προσωπικές. Υπάρχουν απώλειες που αφορούν ένα αντικείμενο και άλλες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Και υπάρχει μια ημέρα τον χρόνο κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι στρέφονται στον Άγιο Φανούριο, κρατώντας στα χέρια τους μια φανουρόπιτα και στην καρδιά τους κάτι που θα ήθελαν να «φανερωθεί».

fanourios-3.jpg
Father Nikolaos Vlavianos blesses the parishioners' Fanouropites, orange-flavored cakes, as an icon of Saint Fanourios, known in Greek as "The Revealer," is seen at right at the Church of St. Fanourios in Athens, Tuesday, Aug. 25, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, το Associated Press παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην ιδιαίτερη θέση που εξακολουθεί να κατέχει η παράδοση στη ζωή των πιστών στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, ο ανταποκριτής του στην Ελλάδα επισκέφτηκε μία εκκλησία και παρακολούθησε τη λειτουργία του Αγίου Φανουρίου στο Ίλιομ 10 βορειοδυτικά της Αθήνας, όπως αναφέρει.

Χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται κάθε χρόνο στους ναούς που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο, κρατώντας φανουρόπιτες για ευλογία και έχοντας μαζί τους ευχές που, πολλές φορές, δεν μοιράζονται ούτε με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους.

Το αφιέρωμα του Associated Press καταγράφει τη γιορτή, την προετοιμασία και προσφορά της φανουρόπιτας, αλλά κυρίως τις διαφορετικές προσδοκίες με τις οποίες οι πιστοί στρέφονται στον Άγιο Φανούριο: από την αναζήτηση ενός χαμένου αντικειμένου έως την αγωνία για την υγεία, την οικογένεια, τα παιδιά και το μέλλον.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου, περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, η θρησκευτική παράδοση συναντά την καθημερινότητα. Οι πιστοί φέρνουν τις σπιτικές τους φανουρόπιτες, οι οποίες ευλογούνται από τους ιερείς και στη συνέχεια μοιράζονται, σε ένα έθιμο που έχει εξελιχθεί σε πράξη πίστης, προσφοράς και κοινωνικής συνύπαρξης.

Μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετέχουν στη γιορτή, το Associated Press φωτίζει μια παράδοση που, αιώνες μετά την εμφάνισή της, εξακολουθεί να συνδέει τη θρησκευτική πίστη με μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: την ελπίδα ότι κάτι που χάθηκε, κάτι που περιμένουμε ή κάτι που μας βαραίνει μπορεί τελικά να «φανερωθεί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους: Σήμερα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Ανεύθυνος ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν - Έχει ευθύνη για τις υψηλές τιμές καυσίμων  

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Στην Κομισιόν η τουρκική πρόκληση για τη Ρόδο - Ζητάει Παρατηρητήριο Νοτίων Συνόρων

18:37ΚΟΣΜΟΣ

«Emily in Paris»: Οι πρώτες εικόνες της τελευταίας σεζόν που γυρίστηκε σε Μύκονο, Μονακό και Παρίσι

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε σε πηγάδι στην αυλή της κατοικίας του

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σε 579 ανήλθαν οι νεκροί, 1.924 οι αγνοούμενοι - Η ΕΕ υπόσχεται βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Έχει σταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Πεκίνο: Καθαίρεσε δύο κορυφαίους στρατηγούς από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή

18:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάζεψε» τις χθεσινές απώλειες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους -18 παραβάσεις και πρόστιμα 18.590 ευρώ για 30χρονο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Το ΚΑΤ θα το παραδώσω στον διάδοχο μου εντελώς καινούργιο

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «νεότερος βασιλιάς στον κόσμο», που ανέβηκε στον θρόνο τριών ετών

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα του Associated Press για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και τη φανουρόπιτα

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

17:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Στο κύκλωμα και ψυχολόγος

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Δημοσία δαπάνη και με κρατικές τιμές η κηδεία του Μλάντιτς - Αντιδράσεις από την Κροατία

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από την τραγωδία στον Εύοσμο που ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:03ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας: Δεκαετίες μετά, η εξέλιξή τους εντυπωσίασε

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Ο Ζιακόπουλος ζητά αυτοσυγκράτηση για τα περί καύσωνα: «Τα σαραντάρια πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά»

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο»: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά σε σπίτι στον Μαραθώνα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δεν είναι μόνο το πρωινό-ντροπή, επιχειρήσεις χρεώνουν ακόμη και το νερό σε εργαζόμενους

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

11:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από τον Θοδωρή Κολυδά - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η ζέστη

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες - «Την μαχαίρωσε στον πνεύμονα, ήξερε τι έκανε», είπε ο πατέρας της – «Πείραξαν κάποιον από την οικογένειά της», υποστηρίζει φίλος της

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: «Τον ευχαριστώ για το παιδί μας» - Συγκίνηση στον επικήδειο της συζύγου του

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους -18 παραβάσεις και πρόστιμα 18.590 ευρώ για 30χρονο

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

15:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η προφητική δήλωση του Εμμανουήλ Καραλή πριν από δύο χρόνια για τα 6,20μ. - Η αποκάλυψη του συγγραφέα Νίκου Μιχαλόπουλου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε σε πηγάδι στην αυλή της κατοικίας του

11:18LIFESTYLE

Άννυ Ζιώγα: Η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 35 χρόνια

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «νεότερος βασιλιάς στον κόσμο», που ανέβηκε στον θρόνο τριών ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ