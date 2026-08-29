Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού

Η νέα ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τις αλλαγές που έρχονται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αλλαγές στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου.
  • Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εισαγωγή οπτικοποιημένης μορφής της πρόγνωσης του καιρού.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα αν η νέα οπτικοποιημένη πρόγνωση θα συμπληρώνει ή θα αντικαθιστά το κλασικό αναλυτικό κείμενο.
  • Ο Θοδωρής Κολυδάς εκφράζει προβληματισμό για το μέλλον της επίσημης πρόγνωσης καιρού στην Ελλάδα.
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Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς σχολιάζοντας τις επερχόμενες αλλαγές στην πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου με πιο σημαντική την οπτικοποιημένη μορφή της πρόγνωσης του καιρού.

Ο κ. Κολυδάς εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφορικά με τις αλλαγές ενώ παράλληλα έθεσε και ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το μέλλον της πρόγνωσης του καιρού στη χώρας μας.

«Η οπτικοποιημένη πρόγνωση έρχεται να συμπληρώσει το γνωστό αναλυτικό κείμενο ή πρόκειται σταδιακά να το αντικαταστήσει; Θα εξακολουθήσει, δηλαδή, να υπάρχει η κλασική γραπτή πρόγνωση και παράλληλα θα προσφέρεται η απεικόνισή της ανά ημέρα, με χάρτες, σύμβολα και τα βασικά μετεωρολογικά στοιχεία; Ή βρισκόμαστε μπροστά σε μια ουσιαστικότερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΜΥ θα παρουσιάζει πλέον την επίσημη πρόγνωση καιρού για τη χώρα;», διερωτάται ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

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