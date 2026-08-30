Φωτιά στην Ηγουμενίτσα - Επιχειρεί ένα αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

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