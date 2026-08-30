Φωτιά στην Ηγουμενίτσα - Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 αεροσκάφος.
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