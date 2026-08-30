Ευρυτανία: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Snapshot Αγροτικό όχημα έπεσε σε χαράδρα στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων στην Ευρυτανία, προκαλώντας επιχείρηση διάσωσης.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας κατάφερε να βγει και να καλέσει βοήθεια, ενώ ο άλλος παραμένει εγκλωβισμένος.

Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα, αποτρέποντας την περαιτέρω κατρακύληση στη χαράδρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, αστυνομία, εθελοντές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το δύσβατο και απόκρημνο σημείο δυσχεραίνει σημαντικά τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή ανάσυρση των επιβαινόντων. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στον Άγιο Δημήτριο Αγράφων στην Ευρυτανία, μετά την εκτροπή αγροτικού οχήματος και την πτώση του σε χαράδρα.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα. Το αγροτικό κατέληξε σε ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα», το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γαύρενα. Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από δέντρα, τα οποία ευτυχώς εμπόδισαν την περαιτέρω κατρακύλησή του στο βάθος της χαράδρας.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και να καλέσει σε βοήθεια. Ο δεύτερος παραμένει εγκλωβισμένος στα συντρίμμια, έχοντας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τις αισθήσεις του.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Για τον απεγκλωβισμό του έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου, καθώς και ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αστυνομικοί και εθελοντές της περιοχής, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο και η απόκρημνη θέση όπου κατέληξε το όχημα κάνουν την προσέγγιση και την ασφαλή ανάσυρση των επιβαινόντων ιδιαίτερα δύσκολη.