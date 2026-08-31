Φωτιά σε δάσος στην Κόνιτσα - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.
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