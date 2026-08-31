Φωτιά σε δάσος στην Κόνιτσα - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας