Μουγκοπέτρος: «Μπορούσε να συμβεί στον καθένα» - Τι λέει ο δικηγόρος του μετά την αναβολή της δίκης

Snapshot Η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αναβλήθηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου λόγω αιματολογικής εξέτασης.

Ο δικηγόρος του χαρακτήρισε το αδίκημα ήσσονος σημασίας και τόνισε ότι η δημοσιότητα γύρω από το θέμα ήταν δυσανάλογα μεγάλη.

Ο Μουγκοπέτρος παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 250 ημέρες.

Η σύλληψη έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας μετά από έλεγχο που κατέγραψε υψηλές τιμές αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ο μουσικός προσπαθεί να αφήσει πίσω το περιστατικό και συνεχίζει την καριέρα του παρά το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2025. Snapshot powered by AI

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με τον μουσικό να ζητά αναβολή με την αιτιολογία ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε αιματολογική εξέταση.

«Ήσσονος σημασίας αδίκημα»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του, ανέφερε πως το αδίκημα στο οποίο υπέπεσε ο εντολέας του ήταν ήσσονος σημασίας και η δημοσιότητα που πήρε το θέμα, δυσανάλογα μεγάλη.

«Θεωρώ το γεγονός, η προσωπική μου άποψη και από τις δίκες που παρακολουθώ ότι είναι όντως ήσσονος σημασίας. Είναι ένα αδίκημα ΚΟΚ με πολύ μικρή προβλεπόμενη ποινή και όντως θα προτιμούσε ο Άρης Μουγκοπέτρος να έχει φύγει από την πίσω πόρτα των Ευελπίδων και να μην ασχοληθεί ο κόσμος με αυτό, που όντως παραδέχτηκε πως είναι ένα λάθος και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, να το καταλάβουμε όλοι», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όντως ο ίδιος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι επειδή πέρασαν πολλές ώρες από την τελευταία κατανάλωση αλκοόλ, ότι θα μπορούσε να δείξει αυτή τη μέτρηση. Αλλά αυτό δεν είναι το μείζον στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το μείζον είναι ότι όντως κι αυτός ο άνθρωπος που δεν επέλεξε να είναι στη δημοσιότητα επειδή του συνέβησαν κάποια γεγονότα, τελικά βρέθηκε στη δημοσιότητα καλώς ή κακώς. Οποιοδήποτε γεγονός, όπως είναι μια παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να στήνεται στον τοίχο».

«Παρά ταύτα ζήτησε συγγνώμη και για την κάπως απότομη συμπεριφορά στους δημοσιογράφους, αλλά απαιτώ και εγώ και ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο εντολέας μου, να γίνει σεβαστό ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι μείζονος σημασίας ως αφορά στην επικαιρότητα. Βέβαια, πάντα με μεγάλο σεβασμό και στο δημοσιογραφικό λειτούργημα», τόνισε.

Και συνέχισε: Τοποθετούμε το γεγονός στο πλαίσιο της μιας παράβασης ΚΟΚ. Την ομολόγησε, κακώς την έκανε. Θα έπρεπε να προσέχει περισσότερο. Το ομολόγησε ο ίδιος και αυτό είναι. Θα δικαστεί. Δεν είπαμε ότι δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δεν έγινε κάτι ούτως ώστε να τον περιμένουν οι άνθρωποι με τα μικρόφωνα απ’ έξω. Και κατά τα άλλα εγώ, ας το πούμε προσωπικά, αν έκανα παράβαση ΚΟΚ, που έχω κάνει, το ομολογώ στη ζωή μου, να βρισκόμουν στις ειδήσεις και να με περιμένανε να με στοχοποιήσουν γιατί δεν είναι μια θετική είδηση, θα αισθανόμουν και εγώ άσχημα».

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Μουγκοπέτρος επέστρεφε το ξημερώματα του Σαββάτου από πανηγύρι στη Λαμία. Ακινητοποιήθηκε σε μπλόκο της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας. Όπως υποστηρίζει, από τη Λαμία μέχρι τα Πετράλωνα οδηγούσε φίλος του. Ο μουσικός τονίζει πως πήρε το ΙΧ από εκεί μέχρι το σημείο που τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Ο έλεγχος έδειξε υψηλές τιμές αλκοόλ, με την πρώτη μέτρηση να καταγράφει 0,71 mg/l και τη δεύτερη 0,63 mg/l με όριο τα μόλις 0,25.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου και πάνω απ’ όλα από τον κόσμο. Τα λάθη φαίνονται. Αυτό που μετράει είναι τι κάνεις μετά από αυτά».

Για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και την κίνηση σε πεζόδρομο του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου να προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έγιναν.

Από το Πάσχα του 2025 όταν εξερράγη στα χέρια του κροτίδα και ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλα στο δεξί του χέρι, ο μουσικός έδωσε μάχες για να επιστρέψει. Τα κατάφερε και πλέον δηλώνει πως λειτουργεί σαν να μην συνέβη ποτέ το σοβαρό ατύχημα.

Διαβάστε επίσης