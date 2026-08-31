Δήμητρα Γαλάνη: Η συγκινητική αφιέρωση στον Μανώλη Λιδάκη - Βίντεο

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή σημάδεψε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στο Ηράκλειο, καθώς η σπουδαία ερμηνεύτρια επέλεξε να αφιερώσει τη βραδιά στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», στο πλαίσιο της έναρξης του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου.

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Δήμητρα Γαλάνη ζήτησε τα τραγούδια της βραδιάς να αποτελέσουν έναν συμβολικό φόρο τιμής στον σπουδαίο Κρητικό καλλιτέχνη, σύφωνα με τον ιστότοπο neakriti.

«Θα μας επιτρέψετε τα σημερινά αυτά τραγούδια, να τα κάνουμε ένα μεγάλο μπουκέτο και να τα προσφέρουμε στη μνήμη του αγαπημένου μας και αιώνιου Μανώλη Λιδάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Λιδάκης ήταν στενά συνδεδεμένος με την Κρήτη και το Ηράκλειο.

Γαλάνη και Τσαλιγοπούλου στη σκηνή

Η μουσική βραδιά είχε ως πρωταγωνίστριες δύο σημαντικές γυναικείες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου μοιράστηκαν τη σκηνή, έχοντας στο πλευρό τους την ιστορική Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, καθώς και τον Βασίλη Προδρόμου.

Η συναυλία αποτέλεσε μία από τις κεντρικές εκδηλώσεις με τις οποίες άνοιξε η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών, συνδυάζοντας τη μουσική με μια συμβολική αναφορά σε έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Πριν από τη συναυλία, ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό του Ηρακλείου, σηματοδοτώντας την έναρξη του φεστιβάλ.

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