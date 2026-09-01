Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 24χρονος που έκανε drift με σπορ αυτοκίνητο

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 24χρονος που έκανε drift με σπορ αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • 24χρονος Ούγγρος οδηγός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση στη λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με σπορ αυτοκίνητο, το οποίο χαρακτηρίστηκε «τεχνικά ανασφαλές».
  • Ο οδηγός παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη» και ζήτησε συγγνώμη για την απερίσκεπτη πράξη του.
  • Αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων που φέρονται να συμμετείχαν σε παρόμοιες επικίνδυνες ενέργειες στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
  • Ο εισαγγελέας ζήτησε τη συλλογή στοιχείων για να ταυτοποιηθούν οι επιπλέον οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία.
Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 24χρονος οδηγός, υπήκοος Ουγγαρίας, ο οποίος συνελήφθη, καθώς φαίνεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου, το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο νεαρός αλλοδαπός οδηγούσε σπορ αυτοκίνητο το οποίο χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανασφαλές», κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια», σε μία “επίδειξη” οδηγικών ικανοτήτων.

Η πορεία του φαίνεται να καταγράφηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι έκανε «επίδειξη», αναγνωρίζοντας την «απερίσκεπτη» πράξη του και ζήτησε συγγνώμη. Αναφορικά με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη φέρεται να είπε ότι ταξιδεύει ανά την Ευρώπη συμμετέχοντας μαζί με άλλους οδηγούσε σε εκδηλώσεις αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων («super cars»).

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η διερεύνηση της οποίας ξεκίνησε μετά την προβολή τηλεοπτικού ρεπορτάζ, αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ αυτοκινήτων.

Μεταξύ αυτών είναι ένας οδηγός που φέρεται να κινήθηκε την ίδια μέρα στο πλακόστρωτο της νέα παραλίας της Θεσσαλονίκης, όπου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων. Οι άλλοι δύο οδηγοί φαίνεται να παρείχαν συνδρομή στον προηγούμενο, προκαλώντας παρακώλυση της κυκλοφορίας για τους λοιπούς χρήστες της παραλίας.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αύγουστος με θερμοκρασίες – ρεκόρ: Ο δεύτερος θερμότερος της 17ετίας σε Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη άνδρας με δεκάδες εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις και εντάλματα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Μουζουρά Χανίων

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Είναι ένα υπερωκεάνιο, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν»: Ο Στέλιος Ρόκκος απαντά στα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον θάνατο της Βάσως Φιλιππάτου - Το αντίο Μαρινάκη και Γεωργιάδη

13:45ANNOUNCEMENTS

Ο APON φέρνει το viral φαινόμενο «Ηχογένεια tour» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου!

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Σε ετοιμότητα το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό για επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας κοντά σε Ελλάδα, Κύπρο και Συρία

13:35ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου - Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έξι χρόνια μετά, το ίδιο πρόσωπο στο επίκεντρο μιας φρίκης - Το παρελθόν του 43χρονου - «Δεν ξεχνιέται, ήταν θηριώδης» λέει κάτοικος στο Newsbomb.gr

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Χαμενεΐ στις μουσουλμανικές χώρες: «Να ενωθούμε απέναντι στον πραγματικό εχθρό»

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Πληρώσαμε πολύ άσχημα τον μεσσιανισμό» - Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ο καταλύτης της προοδευτικής συμμαχίας

13:27ANNOUNCEMENTS

Η Μουσική Τεχνόπολη υποδέχεται έναν δυναμικό συναυλιακό Σεπτέμβριο

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας: Επιχειρούν 7 ελικόπτερα - Βίντεο

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αποχωρεί από την Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο χωριό

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Βάρκιζα – Καταστράφηκε ολοσχερώς, σώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες

13:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η «Κουζίνα» παίρνει ξανά φωτιά - Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή επιστρέφει στο Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 24χρονος που έκανε drift με σπορ αυτοκίνητο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Η κόρη της αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερο της - «Πολύ χαρούμενη» η πρώτη Κυρία της Γαλλίας

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλη Σεπτεμβρίου του τελικό αίτημα για επιπλέον €6,7 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αποχωρεί από την Φουρνά η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο χωριό

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έξι χρόνια μετά, το ίδιο πρόσωπο στο επίκεντρο μιας φρίκης - Το παρελθόν του 43χρονου - «Δεν ξεχνιέται, ήταν θηριώδης» λέει κάτοικος στο Newsbomb.gr

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη που είναι έγκυος - Σκότωσαν το μωρό πριν από δύο χρόνια, τους ενοχλούσε το κλάμα του ενώ έκαναν χρήση ναρκωτικών

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

11:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αθώος ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας: Επιχειρούν 7 ελικόπτερα - Βίντεο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Η κόρη της αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερο της - «Πολύ χαρούμενη» η πρώτη Κυρία της Γαλλίας

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Τι ισχύει με τους μαθητές που δεν συμμετέχουν

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Ο 43χρονος το 2020 είχε κριθεί προφυλακιστέος για αρπαγή και μαστροπεία με θύμα Γερμανίδα - «Όταν έφερνε πελάτες, η Ν. έπαιρνε τα 3 παιδιά κι έφευγαν από το σπίτι»

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον θάνατο της Βάσως Φιλιππάτου - Το αντίο Μαρινάκη και Γεωργιάδη

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο στη Βάρκιζα – Καταστράφηκε ολοσχερώς, σώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Jerusalem Post: Σε ετοιμότητα το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό για επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας κοντά σε Ελλάδα, Κύπρο και Συρία

13:35ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Αυτές είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου - Πού έχουν καταγραφεί κρούσματα

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του -Η σπάνια μεταμόσχευση που του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

11:32NEWSBOMB

Ασπίδα του Αχιλλέα: Το επικό βίντεο των Ισραηλινών για τη συμφωνία με την Ελλάδα

10:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς η εθνική Ελλάδας προκρίνεται στο Μουντομπάσκετ 2027 – Τι χρειάζεται στα τέσσερα τελευταία ματς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ