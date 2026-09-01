«Ασφυκτιά» από τουρίστες η παραλία Μπάλος: «Κόλαση επί γης», το χαρακτήρισαν επισκέπτες - Βίντεο

Snapshot Η παραλία Μπάλος στα Χανιά έχει κατακλυστεί από πλήθος τουριστών, προκαλώντας σοβαρό συνωστισμό και δυσκολίες στην αποβίβαση από τα πλοία.

Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν μέτρα περιορισμού των επισκεπτών, με πρόταση να επιτρέπεται ταυτόχρονα έως 1.200 άτομα ανά τρεις ώρες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρόμοια προβλήματα υπερτουρισμού εμφανίζονται και στη Σαντορίνη, όπου οι ουρές στα δημοφιλή σημεία προκαλούν ασφυκτικές συνθήκες και περιορισμούς στον αριθμό επιβατών κρουαζιέρας.

Οι μεγάλες ουρές για φωτογραφίες στα τουριστικά σημεία έχουν δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ επισκεπτών και αρνητικά σχόλια στα social media για την επίδραση του διαδικτύου στον τουρισμό.

Παρά τα προβλήματα, τα δημοφιλή σημεία συνεχίζουν να προβάλλονται από influencers, οι οποίοι όμως δείχνουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω του συνωστισμού. Snapshot powered by AI

Μια γραφική παραλία στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε «κόλαση επί γης», αφού κατακλύστηκε από τεράστιο αριθμό τουριστών.

Βίντεο από τον Μπάλο, στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, δείχνει την παραλία ασφυκτικά γεμάτη από επισκέπτες.

Παρότι ολόκληρη η ακτογραμμή είχε ήδη πλημμυρίσει από κόσμο, συνεχώς κατέφθαναν ακόμη περισσότεροι τουρίστες με πλοιάρια.

Ο συνωστισμός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε σε ορισμένα σημεία οι επισκέπτες δυσκολεύονταν ακόμη και να κινηθούν.

Ο Μπάλος είναι διάσημος για τα τιρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο του, στοιχεία που προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

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Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην παραλία, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι είναι να επιτρέπεται η παρουσία έως 1.200 ατόμων ανά τρεις ώρες, ανεξάρτητα από το αν φτάνουν στον Μπάλο με πλοίο ή οδικώς.

Ο υπερτουρισμός έχει δημιουργήσει αντίστοιχες εικόνες και σε άλλους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς το φετινό καλοκαίρι.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, στη Σαντορίνη, τουρίστες καταγράφηκαν να σχηματίζουν μεγάλες ουρές που εκτείνονταν μέσα στα στενά του νησιού.

Η Οία, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο «Instagrammable» σημεία της Σαντορίνης, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ουρές αναμονής που φτάνουν ακόμη και τις δύο ώρες, προκαλώντας ασφυκτικές συνθήκες στα γραφικά σοκάκια του διάσημου οικισμού. Όλα αυτά, για μια φωτογραφία με φόντο τους εμβληματικούς γαλάζιους τρούλους των ορθόδοξων εκκλησιών.

Τουρίστες που αναζητούν την «τέλεια» λήψη σχηματίζουν ουρές από πολύ νωρίς το πρωί, ακόμη και από τις 7, περιμένοντας στα στενά δρομάκια για να φτάσουν στο γνωστό σημείο θέας που έχει γίνει viral στο TikTok ως ένα από τα καλύτερα spots για φωτογραφία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media μέσα στο καλοκαίρι δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη του κάποτε ειδυλλιακού νησιού του Αιγαίου, από το αεροδρόμιο του οποίου περνούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι.

Τα μεγάλα πλήθη επισκεπτών έχουν δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα στους γραφικούς οικισμούς του ηφαιστειογενούς νησιού, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε περιορισμούς στον ημερήσιο αριθμό επιβατών κρουαζιέρας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός.

Την ίδια ώρα, αρκετοί επισκέπτες εκφράζουν έντονη ενόχληση για όσους περιμένουν επί ώρες μόνο και μόνο για μια selfie με το διάσημο φόντο.

Μάλιστα, ένας τουρίστας κατήγγειλε ότι άτομα που περίμεναν στην ουρά επιχείρησαν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του όταν πήγε να μπει στο κατάλυμά του, επειδή νόμιζαν ότι προσπαθούσε να παρακάμψει τη σειρά.

Παρά τον συνωστισμό, το συγκεκριμένο σημείο εξακολουθεί να προβάλλεται από influencers ως ιδανικό για φωτογραφίες.

Η Luiza Parente, creative director με 8,4 εκατομμύρια followers στο TikTok, δημοσίευσε πρόσφατα βίντεο στο οποίο έδειχνε τις μεγάλες ουρές που χρειάστηκε να υπομείνει για να εξασφαλίσει την «τέλεια» φωτογραφία.

Στο ίδιο βίντεο, η Βραζιλιάνα influencer παρουσίασε στη συνέχεια τις εντυπωσιακές λήψεις της με φόντο τη χαρακτηριστική λευκή και γαλάζια κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους από τις viral εικόνες του συνωστισμού, με έναν από αυτούς να σχολιάζει ότι «τα social media έχουν καταστρέψει τον τουρισμό».

«Όλα αυτά μόνο και μόνο για να δείξουν μια στημένη φωτογραφία στους άλλους, ενώ ξέρουν ότι η πραγματική τους ανάμνηση θα είναι ότι περίμεναν δύο ώρες στην ουρά, στις 7 το πρωί, στις διακοπές τους, μόνο για αυτή τη φωτογραφία», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

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