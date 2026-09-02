Drones πάνω από την Αθήνα για την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί drones για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στην Αττική σε πραγματικό χρόνο.

Τα drones βοηθούν στον γρήγορο εντοπισμό τροχαίων ατυχημάτων και άλλων περιστατικών που προκαλούν μποτιλιάρισμα.

Τα δεδομένα από τα drones συνδυάζονται με άλλες πηγές, όπως κάμερες και περιπολικά, μέσα στο σύστημα Traffic Commander.

Το σύστημα επιτρέπει στην Τροχαία να παρεμβαίνει άμεσα και να συντονίζει τις δυνάμεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η χρήση drones ξεπερνά την απλή παρακολούθηση, ενσωματώνοντάς τα σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Nέα εποχή στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει η αξιοποίηση των drones από την Ελληνική Αστυνομία. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για να δίνουν στις υπηρεσίες της Τροχαίας μια διαφορετική εικόνα της κίνησης, από ψηλά και σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω των drones μπορούν να εντοπίζονται γρήγορα τροχαία ατυχήματα, ακινητοποιημένα οχήματα και άλλα περιστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η εικόνα που μεταδίδεται στο κέντρο επιχειρήσεων βοηθά τους υπεύθυνους να καταλάβουν τι συμβαίνει στον δρόμο και να αποφασίσουν γρηγορότερα ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τα drones αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία του νέου συστήματος Traffic Commander, μαζί με τις κάμερες, τα περιπολικά και τις ομάδες δικυκλιστών. Στόχος είναι η Τροχαία να αποκτά άμεσα συνολική εικόνα της κυκλοφορίας και να μπορεί να παρεμβαίνει πριν ένα περιστατικό εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η χρήση των drones αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου ένα περιπολικό μπορεί να δυσκολεύεται να φτάσει γρήγορα στο σημείο εξαιτίας της ίδιας της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Το drone, αντίθετα, μπορεί να προσφέρει από ψηλά εικόνα του σημείου και να βοηθήσει στον συντονισμό των δυνάμεων που βρίσκονται στο έδαφος.

Η πληροφορία από τον αέρα συνδυάζεται με δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να έχει όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα. Στη συνέχεια, η ειδική ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. μπορεί να στείλει δικυκλιστές για άμεση επέμβαση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Έτσι, τα drones δεν χρησιμοποιούνται απλώς για παρακολούθηση. Αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που συνδέει την εναέρια εικόνα, τις κάμερες, τα δεδομένα και τις δυνάμεις της Τροχαίας, με στόχο λιγότερες καθυστερήσεις και ταχύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους της Αθήνας.

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