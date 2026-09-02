Θεσσαλονίκη: Σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα

Πάνω από 60% η υλοποίηση του Flyover

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Θεσσαλονίκη: Σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατοκύριακα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξετάζεται η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, με πιλοτική εφαρμογή ήδη σε εξέλιξη και ειδική λειτουργία κατά τη 90ή ΔΕΘ.
  • Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται να μειώσει την κυκλοφορία κατά περίπου 12.000 οχήματα ημερησίως και να προσελκύσει 60.000 επιπλέον επιβάτες καθημερινά.
  • Το έργο του Flyover έχει ολοκληρωθεί κατά περισσότερο από 60% και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027, βελτιώνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
  • Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία το 2025, μέσω αυστηροποίησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εντατικοποίησης των ελέγχων και χρήσης καμερών.
  • Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται παρεμβάσεις για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και την κατασκευή νέων σχολείων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
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Στη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, στην πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομών και μεταφορών στην πόλη, στην επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μία πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις», ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος, στάθηκε ιδιαίτερα στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, ενώ παράλληλα παρουσίασε την πορεία των εργασιών στο Flyover, την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά και τον σχεδιασμό για τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση των μετακινήσεων και της οδικής ασφάλειας στην πόλη.

Μιλώντας για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, επισήμανε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιλογές μετακίνησης των πολιτών και κατά τις νυχτερινές ώρες των Σαββατοκύριακων. Η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, ενώ ειδικά για το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου προβλέπεται 24ωρη λειτουργία λόγω της 90ης ΔΕΘ.

Αναφερόμενος συνολικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής έχει συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 15%, ενώ εκτίμησε ότι με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα απομακρύνονται καθημερινά περίπου 12.000 οχήματα από τους δρόμους. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του Μετρό, με περίπου 60.000 επιπλέον χρήστες σε ημερήσια βάση.

Γνωστοποίησε ακόμη ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς τα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σχεδιασμό εξετάζεται και η σύνδεση με το αεροδρόμιο.

Πάνω από 60% η υλοποίηση του Flyover

Για την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι η κατασκευή του έργου έχει ξεπεράσει το 60%, με στόχο να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Όπως είπε, χρησιμοποιείται και δεύτερη μορφή κατασκευής, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας θα αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε επίσης στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων, με οχήματα σύγχρονα, χαμηλών εκπομπών ρύπων και προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί βασικό τμήμα του σχεδιασμού για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σημείωσε ότι την περασμένη χρονιά ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος προχωρούν παρεμβάσεις σε ακόμη 238 σχολεία, περίπου 80 από τα οποία βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα, όπως είπε, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα κατασκευάζονται 17 νέα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, με τρία από αυτά να πρόκειται να εγκαινιαστούν την Παρασκευή. Τα σχολεία θα συντηρούνται από τον ιδιωτικό τομέα για 25 χρόνια.

Ανάπτυξη και έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην οικονομική πορεία της χώρας από το 2019, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 680 στα 920 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Παράλληλα, μίλησε για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, στον Ε65, στα έργα αποκατάστασης μετά τον «Daniel», καθώς και στον ΒΟΑΚ.

Οδική ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων, στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην αξιοποίηση καμερών.

Ειδική αναφορά έκανε και στον δρόμο Πάτρα-Πύργος, λέγοντας ότι μετά τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας έχουν μηδενιστεί οι μετωπικές συγκρούσεις και έχει μειωθεί κατά 88% ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε.

Μεταξύ άλλων ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων, ενώ άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τους νέους να συγκρίνουν, όπως είπε, την κατάσταση της χώρας το 2015 με τη σημερινή.

Μπαμπανίκας: 24ωρο Μετρό τα Σαββατοκύριακα για ασφαλείς μετακινήσεις

Την 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα έθεσε ως πάγιο αίτημα της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης ο πρόεδρός της, Γιώργος Μπαμπανίκας, επισημαίνοντας ότι το μέτρο θα συμβάλει στην ασφαλή μετακίνηση των νέων και στη μείωση της οδήγησης μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των μεγάλων έργων της πόλης, όπως το Μετρό και το Flyover, καθώς και στην ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τονίζοντας ότι «το παν σε αυτή την πόλη είναι η ασφάλεια». Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης των υποδομών για την ασφάλεια των πολιτών και τόνισε, «πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα τη νέα γενιά και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη».

Η αποψινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της 90ής ΔΕΘ και παρευρέθηκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και κομματικά στελέχη.

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