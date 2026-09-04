Χερσόνησος: Ξυλοδαρμό από τον Σαουδάραβα σύζυγό της κατήγγειλε 33χρονη – Κάλεσε το 112 για βοήθεια

Snapshot Μια 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον Σαουδάραβα σύζυγό της σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Χανίων.

Η γυναίκα κάλεσε το 112 για βοήθεια, με τις αρχές να ανταποκρίνονται άμεσα.

Ο σύζυγος φέρεται να την χτύπησε με τα χέρια του, προκαλώντας μώλωπες στο σώμα της.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο έζησε μια 33χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε πως έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον Σαουδάραβα σύζυγό της, μέσα σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, στα Χανιά, το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα η γυναίκα κάλεσε για βοήθεια το 112 με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται άμεσα και να σπεύδουν στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 33χρονη στις Αρχές, είχε προηγηθεί επεισόδιο με τον σύζυγό της μέσα στο δωμάτιο που διέμεναν, κατά τη διάρκεια του οποίου εκείνος φέρεται να την χτύπησε με τα χέρια του στο σώμα, προκαλώντας της μώλωπες, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

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