Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας από τον Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη - Στο επίκεντρο εξωστρέφεια, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και η πορεία υλοποίησης των 352 έργων και παρεμβάσεων στην Αττική

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στη 90η ΔΕΘ έγιναν στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
  • Η Περιφέρεια παρουσίασε την υλοποίηση 352 έργων και παρεμβάσεων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και την υψηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.
  • Η στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζει στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τις διεθνείς συνεργασίες.
  • Στο περίπτερο της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές εκδηλώσεις για το «Παιδικό Πανεπιστήμιο» και το πρόγραμμα Ψηφιακού Εγγραμματισμού ενηλίκων.
  • Η συμμετοχή στην έκθεση υποστηρίζει τη θέση της Μητροπολιτικής Αττικής ως ευρωπαϊκού κόμβου ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.
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Δυναμικό «παρών» θα δώσει και φέτος η Περιφέρεια Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να αναδεικνύει το αναπτυξιακό αποτύπωμα των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και στους 66 Δήμους, καθώς και τη στρατηγική του για μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική Μητροπολιτική Αττική.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 (Περίπτερο 17 – Stand 30) από τον Πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Αττικής μέσα από ευρωπαϊκές συνεργασίες, δίκτυα και συνέργειες.Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην πορεία υλοποίησης των 352 έργων και παρεμβάσεων ως δέσμευση στους πολίτες της Αττικής με ορίζοντα το 2028, καθώς και στην υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027.

Πόροι που αξιοποιούνται με ταχύτητα και συγκεκριμένο σχεδιασμό, μετατρέπονται σε έργα και δράσεις και επιστρέφουν στην κοινωνία με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Δύο θεματικές εκδηλώσεις στο περίπτερο της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Αττικής στην 90η ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερό της δύο ξεχωριστές θεματικές εκδηλώσεις για ισάριθμα καινοτόμα προγράμματα με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Η πρώτη αφορά το «Παιδικό Πανεπιστήμιο», μέσα από το οποίο 800 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, αποκτώντας νέα ερεθίσματα και δεξιότητες για το μέλλον. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα Ψηφιακού Εγγραμματισμού, μέσω του οποίου 10.000 ενήλικοι σε όλη την Αττική, εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην 90η ΔΕΘ εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική εξωστρέφειας, με στόχο την ανάδειξη της Μητροπολιτικής Αττικής ως ισχυρού ευρωπαϊκού και διεθνούς κόμβου ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και τη σύναψη νέων συνεργασιών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

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