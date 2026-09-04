Ρέθυμνο: Έβγαλε τα κοσμήματα έξω για να τα καταγράψει ο δορυφόρος και «έκαναν φτερά»
Οι δράστες επικοινώνησαν με 94χρονη και της συστήθηκαν ως υπάλληλοι σε λογιστικό γραφείο
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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 94χρονη γυναίκα από τα Ανώγεια, όταν άγνωστοι της τηλεφώνησαν και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό αλλά και κοσμήματα.
Συγκεκριμένα, οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της και της συστήθηκαν ως υπάλληλοι σε λογιστικό γραφείο και ότι χρειάζονταν να διευθετήσουν μια προσωπική της υπόθεση.
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