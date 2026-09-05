Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εργοστάσιο οινοποιίας

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν από τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πάτρα.

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Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εργοστάσιο οινοποιίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάτρα, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου οινοποιίας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε κλήση για το συμβάν περίπου στις 05:00 και στο σημείο στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Πατρέων συνδράμει τις προσπάθειες θέτοντας στη διάθεση των πυροσβεστών υδροφόρες για τη συνεχή τροφοδοσία των γραμμών κατάσβεσης.

Η διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς

Όπως ανακοινώθηκε, στο σημείο έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία και να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο οινοποιίας.

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