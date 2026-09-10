Μητροπολίτης Κοζάνης: «Είσαι σαν κορίτσι, μη σε ξαναδώ έτσι» είπε σε 11χρονο επειδή είχε κοτσίδα

Ο θείος και η μητέρα του παιδιού ανέφεραν ότι σχολίασε και τα παπούτσια άλλου παιδιού επειδή ήταν «παλιά»

Ελένη Ευστρατίου

Μητροπολίτης Κοζάνης: «Είσαι σαν κορίτσι, μη σε ξαναδώ έτσι» είπε σε 11χρονο επειδή είχε κοτσίδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μητροπολίτης Κοζάνης απευθύνθηκε με αρνητικά σχόλια σε δύο παιδιά δημοτικού για την εμφάνισή τους, ειδικά σε ένα 11χρονο αγόρι λόγω της κοτσίδας του.
  • Στο ένα παιδί είπε «είσαι σαν κορίτσι, μη σε ξαναδώ έτσι» εξαιτίας των μακριών μαλλιών του, ενώ στο δεύτερο επέκρινε τα παλιά παπούτσια που φορούσε.
  • Η μητέρα και ο θείος του 11χρονου κατήγγειλαν τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη ως άδικη και ακατάλληλη για έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας.
  • Το παιδί αγαπά την εκκλησία, συμμετέχει ενεργά στις ακολουθίες και αισθάνεται άνετα στον χώρο της, παρά την αρνητική αντιμετώπιση που δέχτηκε.
  • Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια αντίδραση και προβληματισμό για τη στάση του Μητροπολίτη απέναντι σε πιστούς, ιδιαίτερα ανηλίκους.
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Νέες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου ήρθαν στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά εναντίον δύο παιδιών δημοτικού.

Ο Μητροπολίτης έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν για τα καυστικά του σχόλια και τη συμπεριφορά του απέναντι σε πιστούς που προσέρχονται στην εκκλησία για να κοινωνήσουν ή να ακούσουν το κήρυγμά του.

Όπως κατήγγειλαν ο θείος και η μητέρα ενός παιδιού 11 ετών που βρέθηκε στην εκκλησία την Τρίτη, μαζί με συνομήλικό του, ο Μητροπολίτης τους απευθύνθηκε με άσχημο τρόπο και σχολίασε την εμφάνισή τους. Συγκεκριμένα στο ένα παιδί είπε: «είσαι σαν κορίτσι, να μη σε ξαναδώ έτσι», επειδή έχει μακριά μαλλιά, ενώ στο δεύτερο παιδί σχολίασε τα παπούτσια του, τα οποία δεν του άρεσαν γιατί ήταν «παλιά».

Συγκεκριμένα, ο θείος του ενός αγοριού σχολίασε σε ανάρτηση στο facebook: «Επανήλθε ο μητροπολίτης Κοζάνης, αυτή την φορά απέναντι σε δύο παιδιά δημοτικού που με την δική τους αθωότητα πήγαν στην εκκλησία, όχι ενός Θεού όμως, αλλά σε μια εκκλησία δικιά του, μια εκκλησία που κρίνει.

Στο ένα παιδί, είπε ότι είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξανά δει έτσι. Είναι ο δικός μου ο ανιψιός, ένα παιδί με πραγματικά χαρίσματα. Το δεύτερο παιδί το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια. Ναι, παλιά παπούτσια.

Συνεχίζω να πιστεύω πως αν κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός στην γη, αυτά τα παιδιά θα αγκάλιαζε μονάχα. Εγώ γνώρισα έναν Χριστο που γεννήθηκε σε μια σπηλιά και μια Παναγία δίχως χρυσοκέντητα φλουριά αλλά ως μια μάνα όλων των ανθρώπων.»

Η καταγγελία της μητέρας του 11χφρονου

Όπως δημοσιεύθηκε στο kozanimedia, η μητέρα του 11χρονου ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα σε Ιερό Ναό και αφορά τη συμπεριφορά Μητροπολίτη απέναντι σε δύο παιδιά. Ο 11χρονος γιος μου αγαπά ιδιαίτερα την Εκκλησία. Πηγαίνει με χαρά, γνωρίζει τις ακολουθίες, ψάλλει και συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή.

Η Εκκλησία είναι ένας χώρος στον οποίο αισθάνεται όμορφα και στον οποίο έχει μεγάλη αγάπη. Σήμερα, όταν ο Μητροπολίτης τον είδε, από την αρχή αρνήθηκε να του δώσει την ευχή, επειδή έχει μακριά μαλλιά και τα φοράει σε κοτσίδα. Του είπε ότι είναι «σαν κορίτσι» και στη συνέχεια του είπε χαρακτηριστικά: «Την άλλη φορά να μην σε ξαναδώ έτσι».

Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 11 ετών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος της Εκκλησίας θα επέλεγε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε ένα παιδί που βρίσκεται μέσα στον Ναό και αγαπά την Εκκλησία. Και δυστυχώς, δεν ήταν το μόνο περιστατικό».

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