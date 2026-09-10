Εικόνες από την Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού
Συμμετείχαν Μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ) και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ)
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου πελάγους.
- Συμμετείχαν Μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού.
- Η άσκηση εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.
- Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας.
Την Τρίτη 08 και την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2026, διεξήχθη η Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου πελάγους.
Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ) και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).
Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
20:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Τσίπρας επισκέφτηκε τα περίπτερα της ΔΕΘ - Η φανέλα με το «26»
20:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εικόνες από την Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού
19:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ