Εικόνες από την Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού

Snapshot Η Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού διεξήχθη στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου πελάγους.

Συμμετείχαν Μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού.

Η άσκηση εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.

Στόχος της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 08 και την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2026, διεξήχθη η Άσκηση «ΟΡΜΗ 2/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και Μυρτώου πελάγους.

Στην Άσκηση συμμετείχαν Μονάδες της Διοίκησης Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ) και ελικόπτερο MH-60R της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ).

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

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