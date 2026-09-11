Φωτιά τώρα στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα, ήχησε το «112»

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (11/09) στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μήνυμα μέσω του «112» έχει σταλεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι καλούνται να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών