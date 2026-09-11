Θεσσαλονίκη: Πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά – Αναφορές για τραυματίες

Πτώση δέντρου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/09) στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 19:02, ενώ, υπάρχουν τραυματισμοί –ευτυχώς όχι σοβαροί– ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

Για το συμβάν επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες.