Θεσσαλονίκη: Πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά – Αναφορές για τραυματίες
Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί – Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες
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Πτώση δέντρου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (11/09) στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 19:02, ενώ, υπάρχουν τραυματισμοί –ευτυχώς όχι σοβαροί– ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, όπως μεταδίδει το thestival.gr.
Για το συμβάν επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες.
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