Θεσσαλονίκη: 53χρονη υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού σε γυναικολογική εξέταση

Snapshot Μία 53χρονη στη Θεσσαλονίκη υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα γεννητικά όργανα και γλουτούς κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η εξέταση περιελάμβανε χρήση υγρού οξέως, που προκάλεσε έντονο κάψιμο και πόνο αμέσως μετά την εφαρμογή.

Η γυναίκα νοσηλεύτηκε για 24 ώρες και έλαβε αγωγή για αλλεργικό σοκ, ενώ εξετάστηκε από ιατροδικαστή και πλαστικό χειρουργό.

Η αποκατάσταση ήταν δύσκολη, με συνεχή πόνο και προβλήματα στην καθημερινότητα, ενώ η γυναίκα αναγκάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά για οικονομικούς λόγους.

Η 53χρονη κατέθεσε μήνυση κατά του θεράποντος γιατρού και παντός υπευθύνου για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και έκθεση σε κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε 53χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα γενετικά της όργανα και τους γλουτούς, κατά τη διάρκεια ειδικής γυναικολογικής εξέτασης, στην οποία υπεβλήθη σε δημόσιο νοσοκομείο της πόλης. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενόψει λήψης υλικού προς βιοψία.

Με μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της έκθεση σε κίνδυνο.

Περιγράφοντας όσα βίωσε, η 53χρονη μηνύτρια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέταση περιελάμβανε χρήση υγρού οξέως. Όπως σημείωσε στην αρχή της εξέτασης της έριξαν μεγάλη ποσότητα υγρού στα γεννητικά της όργανα κι αμέσως ένιωσε έντονο κάψιμο και πόνο στην περιοχή.

«Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω», τόνισε η γυναίκα. Παρότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την καθησύχασε ξεκινώντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τοποθετώντας κρέμα, «το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς».

Όπως ανέφερε η ίδια, το ιατρικό προσωπικό θεώρησε ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ νοσηλεύθηκε τα επόμενα 24ωρα στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου. Η ίδια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, με την ιδιότητα πραγματογνώμονα, ενώ εν συνεχεία την παρακολούθησε πλαστικός χειρουργός από άλλο νοσοκομείο όπου απευθύνθηκε.

Όσον αφορά την πορεία αποκατάστασής της, η 53χρονη ανέφερε ότι εξελίχθηκε πολύ δύσκολα. «Είχα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκε στο μεταξύ να επιστρέψει στη δουλειά της.

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