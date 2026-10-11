Eργαστήριο πλαστών διαβατηρίων στο Αιγάλεω: Πώς δρούσε το διεθνές κύκλωμα

Snapshot Συνελήφθη 61χρονος στο Αιγάλεω που λειτουργούσε εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Το κύκλωμα μετέφερε μετανάστες από Τουρκία και Ιράκ προς Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαβατήρια που παραλάμβαναν είτε αυτοπροσώπως στην Ελλάδα είτε μέσω μεταφοράς από μέλη της οργάνωσης.

Βρέθηκε πλήρης εξοπλισμός παραχάραξης εγγράφων, όπως πλαστές θεωρήσεις Σένγκεν, ψηφιακές σφραγίδες, ραπτομηχανή και εκτυπωτές, καθώς και δεκάδες πλαστά διαβατήρια και έγγραφα.

Τα πλαστά έγγραφα κοστολογούνταν έως 900 ευρώ το ένα, με το συνολικό κόστος για κάθε μετανάστη να φτάνει έως 8.000 ευρώ, που αποκόμιζε η οργάνωση.

Η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με τη Europol στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δράσης, ενώ ο συλληφθείς κατηγορείται για πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής κατέληξε ένας 61χρονος στο Αιγάλεω, ο οποίος κατηγορείται ότι λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο νόθευσης και κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο συλληφθείς αποτελούσε βασικό κρίκο σε μια καλά δομημένη αλυσίδα που αναλάμβανε τη μεταφορά ανθρώπων από την Τουρκία και το Ιράκ με προορισμό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο περιλάμβανε αρχικά την προώθηση των μεταναστών από τα τουρκικά εδάφη προς τα Σκόπια. Εκεί η διαδικασία διαχωριζόταν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετανάστες περνούσαν παράνομα τα ελληνικά σύνορα για να παραλάβουν τα έγγραφα αυτοπροσώπως. Σε άλλες, παρέμεναν στη γειτονική χώρα και μέλη της οργάνωσης μετέφεραν κρυφά μόνο τα διαβατήριά τους στην Ελλάδα. Τελικός αποδέκτης ήταν πάντα ο 61χρονος, ο οποίος αναλάμβανε την επεξεργασία τους.

Βίζες Σένγκεν, ραπτομηχανή και ψηφιακές σφραγίδες

Μέσα στον χώρο που διατηρούσε ο κατηγορούμενος, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ολόκληρο μηχανισμό παραχάραξης. Ο 61χρονος κατασκεύαζε εκ του μηδενός ή παραποιούσε υπάρχοντα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενσωματώνοντας πλαστές θεωρήσεις εισόδου Σένγκεν και απομιμήσεις επίσημων σφραγίδων, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι οι κάτοχοι κινούνταν νόμιμα εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν οκτώ διαβατήρια, έξι πλαστές προξενικές θεωρήσεις, δεκαεννέα σελίδες διαβατηρίων και δεκατέσσερα δερμάτινα εξώφυλλα. Την ίδια ώρα, βρέθηκαν επτά χαρτόσημα τελών εξόδου και 60 ψηφιακές σφραγίδες εισόδων αεροδρομίων. Ο τεχνικός εξοπλισμός περιλάμβανε φορητό υπολογιστή, σαρωτή εγγράφων, δύο εκτυπωτές, ειδική ραπτομηχανή για τη συρραφή των σελίδων, προσχέδια θεωρήσεων, γραφική ύλη, κινητό τηλέφωνο και 4.300 ευρώ σε μετρητά.

Ταρίφες χιλιάδων ευρώ και έρευνες με τη Europol

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύπτει τα μεγάλα κέρδη του κυκλώματος. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ο 61χρονος χρέωνε έως και 900 ευρώ για κάθε πλαστό έγγραφο, ανάλογα με το είδος του. Το συνολικό αντίτιμο για κάθε μετανάστη που ταξίδευε προς την Ευρώπη έφτανε έως και τις 8.000 ευρώ, ποσό που εισέπραττε η ευρύτερη οργάνωση.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED, της οποίας ηγείται η Ελλάδα. Καθώς η υπόθεση έχει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών συνεργάζεται στενά με τη Europol για τη διασταύρωση ψηφιακών δεδομένων και τον εντοπισμό συνεργών εκτός συνόρων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων κατ’ εξακολούθηση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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