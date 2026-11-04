«Βρείτε δικηγόρους»: Τελεσίγραφο των Δημοκρατικών στον Τραμπ μετά τη σαρωτική νίκη στις εκλογές

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια, παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

Snapshot Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, νέος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, προανήγγειλε εκτεταμένες έρευνες για την κυβέρνηση Τραμπ, την οικογένεια Τραμπ και τον Έλον Μασκ.

Η Επιτροπή Εποπτείας θα ασκήσει ευρείες εξουσίες κλήτευσης μαρτύρων και απαίτησης εγγράφων για θέματα όπως το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας και καταχρήσεις στην ICE.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τη δικαστική και ποινική διαδικασία για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ και τους συνεργάτες της.

Η προετοιμασία για τις έρευνες έχει γίνει αθόρυβα τους τελευταίους μήνες, με στόχο μια οργανωμένη θεσμική αντιπαράθεση από τη νέα χρονιά. Snapshot powered by AI

Με μόλις δύο λέξεις, «Βρείτε δικηγόρους», ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς το βράδυ της Τρίτης. Καθώς το «μπλε κύμα» σάρωσε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Γερουσίας και κατέλαβαν την Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δήλωση του Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της πανίσχυρης Επιτροπής Εποπτείας, αποτυπώνει την ετοιμότητα του κόμματος να συγκρουστεί μετωπικά με την κυβέρνηση Τραμπ από τη νέα χρονιά.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής λειτουργεί ως ο απόλυτος θεσμικός «ελεγκτής», έχοντας ευρείες εξουσίες για κλήτευση μαρτύρων, έκδοση ενταλμάτων και απαίτηση κυβερνητικών εγγράφων. Ο Γκαρσία έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα εξαπολύσει μπαράζ ερευνών για τον ρόλο του Έλον Μασκ στο «Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Doge), τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, τις καταχρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), αλλά και το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

Όπως δήλωσε στο Punchbowl News, η ομάδα του δεν ξεκινά από το μηδέν, καθώς υπάρχει τεράστιος όγκος προετοιμασίας που έχει γίνει αθόρυβα τους τελευταίους μήνες.

Έπειτα από δύο χρόνια όπου οι Δημοκρατικοί έδιναν μια άνιση μάχη απέναντι στην ατζέντα του Λευκού Οίκου, η ανατροπή στις ενδιάμεσες εκλογές άλλαξε ριζικά τα δεδομένα.

Στο ίδιο πολεμικό κλίμα κινήθηκε και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν, επερχόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, γράφοντας λακωνικά στο X τη λέξη: «Κλητεύσεις». Με το Κογκρέσο να επιστρέφει στα χέρια τους, οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ανοιχτά πως θα χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τη δύναμη των δικαστηρίων και των αστικών και ποινικών διώξεων, ετοιμάζοντας μια θεσμική πολιορκία της κυβέρνησης Τραμπ.

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