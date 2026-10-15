Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα

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Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2026 (25/10) θα γυρίσουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω από τις 04:00 στις 03:00 για την έναρξη της χειμερινής ώρας.
  • Η αλλαγή της ώρας εφαρμόζεται για εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενη περισσότερο το φως της ημέρας κατά τους επτά μήνες της θερινής περιόδου.
  • Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν τα ρολόγια προωθούνται μία ώρα μπροστά.
  • Η πρακτική της αλλαγής ώρας ισχύει στην Ευρώπη από το 1996 με ενιαία ρύθμιση, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά από το 1932.
  • Υπάρχουν επιστημονικές ανησυχίες για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της εξοικονόμησης ενέργειας από την αλλαγή ώρας.
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Πλησιάζει η μέρα που θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω για να ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος.

Συγκεκριμένα, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (25/10) στις 04:00 τα ξημερώματα θα επιστρέψουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Πρόκειται για μία πρακτική που γίνεται δύο φορές το χρόνο, προκειμένου να εξοικονομήσουμε περισσότερη ενέργεια από το φως του ήλιου.

Η θερινή ώρα θα επιστρέψει ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όπου θα μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

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