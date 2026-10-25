Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών

Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγγενείς, φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ τίμησαν τη μνήμη της πρώην προέδρου του κόμματος, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό της

Ανθή Κουρεντζή

Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά: Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, παρουσία συγγενών, φίλων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο γιος της τόνισε ότι η Φώφη Γεννηματά παραμένει για την οικογένεια τους μητέρα τους και η ζωή της αποτελεί ανεξίτηλη παρακαταθήκη αξιών.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε τη συμβολή της στη συνοχή και την ανάδειξη του κόμματος σε δύσκολες περιόδους.
  • Ο Παύλος Χρηστίδης περιέγραψε τη Φώφη Γεννηματά ως γυναίκα με θάρρος, δύναμη, αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια, που έβαζε το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό.
  • Η επέτειος συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, ενώ το εθνικό πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων φέρει το όνομά της.
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Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα, 25 Οκτωβρίου από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

Το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στις 12:30, τελέστηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών, παρουσία συγγενών, φίλων, στενών συνεργατών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Παρά τη βροχή, αρκετοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο νεκροταφείο για να τιμήσουν τη μνήμη της πρώην προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Από νωρίς το πρωί, ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης και τα παιδιά τους, Γιώργος και Κατερίνα βρέθηκαν στο μνήμα της, όπου άφησαν λουλούδια.

Intime - Chalkiopoulos Nikos

Ο Ανδρέας Τσούνης / INTIME NEWS

Intime - Chalkiopoulos Nikos

Ο Ανδρέας Τσούνης και τα παιδιά τους, Γιώργος και Κατερίνα INTIME NEWS

Στο μνημόσυνο παρέστη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν βουλευτές, στελέχη και άνθρωποι που είχαν συμπορευτεί με τη Φώφη Γεννηματά.

μνημόσυνο φώφη γεννηματά

INTIME NEWS

Η συγκινητική δήλωση του γιου της: «Για εμάς θα είναι πάντα η μητέρα μας»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η δήλωση του γιου της, Γιώργου Γεννηματά-Τσούνη, ο οποίος αναφέρθηκε όχι μόνο στη δημόσια παρουσία της μητέρας του, αλλά κυρίως στις αξίες που χαρακτήρισαν τη ζωή της.

Intime - Chalkiopoulos Nikos

INTIME NEWS

Όπως ανέφερε, η οικογένεια τιμά με αγάπη και συγκίνηση τη μνήμη μιας γυναίκας που έδωσε ουσιαστικό περιεχόμενο στην ανθρωπιά, την ηθική και την αξιοπρέπεια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, πέρα από την πολιτική της διαδρομή, για την οικογένειά της η Φώφη Γεννηματά θα παραμένει πάντοτε η μητέρα τους, ενώ οι αξίες με τις οποίες πορεύτηκε στην προσωπική και δημόσια ζωή της συνιστούν «για πάντα μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη».

Τα λόγια του ανέδειξαν την προσωπική πλευρά της απώλειας, πίσω από τη δημόσια προσωπικότητα που ταυτίστηκε επί σειρά ετών με την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Μας λείπει πολύ»

Στην πολιτική και ανθρώπινη παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη δήλωσή του τόνισε πως «μας λείπει πολύ», επισημαίνοντας ιδιαίτερα το δημιουργικό της πείσμα και τη συμβολή της στη διατήρηση της συνοχής του κόμματος κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου.

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης / INTIME NEWS

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, η Φώφη Γεννηματά συνέβαλε στο να παραμείνει όρθιο το ΠΑΣΟΚ και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε η παράταξη να διεκδικεί σήμερα εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ήθος, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά της, σημειώνοντας ότι η μνήμη της θα διατηρηθεί ζωντανή με αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Παύλος Χρηστίδης: «Η γυναίκα που έβαλε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”»

Το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά έστειλε και ο Παύλος Χρηστίδης, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τέσσερις λέξεις για να περιγράψει την προσωπικότητά της: θάρρος, δύναμη, αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια.

Χαρακτήρισε τη Φώφη Γεννηματά μια γυναίκα που τοποθετούσε το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, αναφερόμενος στους αγώνες της για τις αξίες, την πατρίδα και την παράταξή της.

Στο μήνυμά του σημείωσε ότι η παρακαταθήκη της παραμένει παρούσα στη μνήμη και στους πολιτικούς αγώνες όσων συμπορεύτηκαν μαζί της, καταλήγοντας πως, πέντε χρόνια μετά, η απουσία της παραμένει αισθητή.

Η αναφορά του στον ανηφορικό δρόμο, μέσα από τη σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη, αποτέλεσε και έναν συμβολικό αποχαιρετισμό στη γυναίκα με την οποία είχε συνεργαστεί στενά.

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Πέντε χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή

Η Φώφη Γεννηματά πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 2021, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», σε ηλικία 56 ετών.

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 η επιδείνωση της υγείας της την οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί από την τότε διαδικασία εκλογής ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής.

Λίγες ημέρες αργότερα, η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Η ίδια είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της, αναδεικνύοντας την ανάγκη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

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Δεν είναι τυχαίο ότι η επέτειος του θανάτου της συμπίπτει με την 25η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, δίνοντας στη μνήμη της έναν επιπλέον συμβολισμό. Το εθνικό πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού φέρει το όνομά της.

Πέντε χρόνια μετά, οι άνθρωποί της επέστρεψαν στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με λουλούδια και λόγια μνήμης. Για την οικογένειά της, η απουσία παραμένει βαθιά προσωπική. Για τους πολιτικούς της συνοδοιπόρους, η σημερινή επέτειος αποτέλεσε μια ευκαιρία αναφοράς στη διαδρομή και στην παρακαταθήκη της.

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Ο Δημήτρης Μάντζος με τον Χάρη Δούκα / INTIME NEWS

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Η Άννα Διαμαντοπούλου / INTIME NEWS

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