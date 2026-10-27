Ηράκλειο: 67χρονος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το Άγαλμα Βενιζέλου
Ο άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ
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- Ένας 67χρονος άνδρας προσπάθησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το άγαλμα του Βενιζέλου στο Ηράκλειο.
- Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
- Ο άνδρας είχε βρεθεί νωρίτερα στην περιοχή με συγγενικό του πρόσωπο.
- Μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ.
- Οι συνθήκες του γεγονότος βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Ένας 67χρονος άνδρας προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, πέφτοντας από το άγαλμα του Βενιζέλου.
Όπως αναφέρει το cretalive, ο άνδρας φέρεται να έπεσε σκόπιμα από το συγκεκριμένο σημείο, κάτι που κινητοποίησε τις Αρχές και έσπευσαν άμεσα.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας είχε θεαθεί νωρίτερα να βρίσκεται στην περιοχή μαζί με συγγενικό του πρόσωπο.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 67χρονο στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
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