Ιστορική υπερχείλιση στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου: Έφτασε τα 22,5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού - Βίντεο

Snapshot Το Φράγμα Ποταμών Αμαρίου υπερχείλισε για πρώτη φορά Οκτώβριο από την κατασκευή του το 2008, φτάνοντας τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Η προηγούμενη υπερχείλιση του φράγματος είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2026, καθιστώντας την τρέχουσα εξέλιξη σπάνια για την εποχή.

Η αύξηση των αποθεμάτων συμβάλλει στην κάλυψη αρδευτικών και άλλων αναγκών της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης παρακολουθεί τη στάθμη και λειτουργία του φράγματος, διασφαλίζοντας την ασφαλή διοχέτευση των υδάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, χαρακτήρισε την υπερχείλιση σημαντική και εξέφρασε την ευχή να σημειωθεί ανάλογη αύξηση στο Φράγμα Αποσελέμη. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια για την εποχή εξέλιξη καταγράφηκε στο Φράγμα Ποταμών Αμαρίου, στην Κρήτη, καθώς ο ταμιευτήρας υπερχείλισε για πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο από τότε που κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε το έργο, το 2008. Όπως μεταδίδει το Cretalive, η υπερχείλιση ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, με τα αποθέματα νερού να φτάνουν πλέον περίπου τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, καθώς η προηγούμενη υπερχείλιση του φράγματος είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2026. Το γεγονός ότι ο ταμιευτήρας έφτασε ξανά σε αυτό το σημείο ήδη από τον Οκτώβριο δημιουργεί αισιοδοξία για την ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων του νησιού, όπως επισημαίνει και το Cretalive.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο, η αύξηση των αποθεμάτων μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, αλλά και άλλων χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) παρακολουθεί συστηματικά τη στάθμη και τη λειτουργία του φράγματος, μεριμνώντας για την ασφαλή διοχέτευση των υδάτων και την προστασία τόσο των υποδομών όσο και της ευρύτερης περιοχής. Η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα λειτουργίας.

Άρης Παπαδογιάννης: «Αισιόδοξο μήνυμα για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης»

Τη σημασία της υπερχείλισης υπογράμμισε και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, σε δήλωσή του που μεταφέρει το Cretalive. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, ενώ εξέφρασε την ευχή να σημειωθεί σύντομα αντίστοιχη αύξηση των αποθεμάτων και στο Φράγμα Αποσελέμη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η υπερχείλιση του Φράγματος Ποταμών για πρώτη φορά μήνα Οκτώβριο από την κατασκευή του αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τα υδατικά αποθέματα της Κρήτης. Τα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ενισχύουν τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών της περιοχής και αναδεικνύουν τη σημασία των μεγάλων υδροδοτικών έργων του νησιού. Ευχόμαστε σύντομα να καταγραφεί μια αντίστοιχη εξέλιξη και στο μεγαλύτερο φράγμα της Κρήτης, στον Αποσελέμη».

Η υπερχείλιση των Ποταμών Αμαρίου έρχεται, επομένως, να δώσει ένα θετικό μήνυμα σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Κρήτη. Όπως επισημαίνει το Cretalive, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στον Αποσελέμη, με την ευχή να καταγραφεί ανάλογη εικόνα και στο μεγαλύτερο φράγμα του νησιού.

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