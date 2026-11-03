Περισσότερες από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα - 498 στην Αττική

Snapshot Η Αττική κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων με 498 περιπτώσεις, ακολουθούμενη από την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα με 136 και 127 παραβάσεις αντίστοιχα.

Οι κυρώσεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπουν πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος, καθώς και αυστηρότερες ποινές σε περιπτώσεις υποτροπής.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία με έμφαση σε επαγγελματίες διανομείς και επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους.

Η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» στοχεύει στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως μέτρο προστασίας ζωής. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία κατά την 70ή εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την Τροχαία.

Ειδικότερα, από τις 26 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.015 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.152 παραβάσεις. Από αυτές, οι 1.063 αφορούσαν οδηγούς, ενώ 89 καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι 637 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, μεταξύ των οποίων και οκτώ εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων, ενώ 425 αφορούσαν οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Πρωταθλήτρια παραβάσεων η Αττική

Η Αττική κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων, με 498 περιπτώσεις, ενώ ακολούθησαν η Κρήτη με 136, η Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά με 127 παραβάσεις η καθεμία.

Αναλυτικά, η κατανομή των παραβάσεων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

Αττική: 498

Κρήτη: 136

Δυτική Ελλάδα: 127

Ιόνια Νησιά: 127

Θεσσαλία: 52

Θεσσαλονίκη: 51

Νότιο Αιγαίο: 36

Πελοπόννησος: 31

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 21

Στερεά Ελλάδα: 19

Κεντρική Μακεδονία: 18

Βόρειο Αιγαίο: 17

Ήπειρος: 15

Δυτική Μακεδονία: 4

Αυστηρά πρόστιμα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ο οποίος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Συγκεκριμένα:

Οδηγοί δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις προβλέπονται και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις προβλέπονται και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Επιβάτες δικύκλων: Πρόστιμο 350 ευρώ.

Πρόστιμο 350 ευρώ. Οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.: Πρόστιμο 30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά, καθώς ο νέος Κ.Ο.Κ. αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την επαναλαμβανόμενη παράβαση.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς, στους εργοδότες τους, αλλά και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, με στόχο την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους από όλους τους οδηγούς και επιβάτες.

Η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» δεν έχει ως βασικό σκοπό την επιβολή προστίμων, αλλά την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και την εμπέδωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως αυτονόητου μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές παρεμβάσεις σε καθημερινή βάση, επιδιώκοντας την καθολική συμμόρφωση των χρηστών του οδικού δικτύου.