Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια διεκδικώντας δημόσια, δωρεάν και ποιοτική Παιδεία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.
  • Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η διασφάλιση δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους.
  • Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής υποστήριξε τις διεκδικήσεις για ασφαλή σχολεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και την έρευνα.
  • Φοιτητές αναφέρθηκαν σε επεισόδια με βία κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης στο Μαθηματικό, όπου ομάδα με τσεκούρια και μολότοφ επιχείρησε να τη διαλύσει, προκαλώντας τραυματισμούς.
  • Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης και πορείας.
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Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/11) στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια διεκδικώντας την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η διασφάλιση μιας δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και ισότιμης εκπαίδευσης για όλους, με τους συμμετέχοντες να αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο τα σχολεία όσο και τα πανεπιστήμια.

πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Στο πλευρό τους βρέθηκε και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις για ασφαλή και δημιουργικά σχολεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και την έρευνα.

Η αναφορά στα επεισόδια στο Μαθηματικό

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν και φοιτητές που αναφέρθηκαν στα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης στο Μαθηματικό, την προηγούμενη ημέρα.

συλλαλητήριο

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency η Μελίνα Μπιλάλη, μέλος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου του Φυσικού, ομάδα περίπου 40 με 50 ατόμων εισέβαλε στον χώρο με σκοπό να διαλύσει τη συνέλευση, έχοντας στην κατοχή της, σύμφωνα με την ίδια, εξοπλισμό, ακόμη και τσεκούρια και βόμβες μολότοφ. Η ίδια ανέφερε ότι υπήρξαν τραυματίες, οι οποίοι είναι πλέον καλά.

συλλαλητήριο

Η φοιτήτρια συνέδεσε τα γεγονότα με τις αντιδράσεις για τα μέτρα που αφορούν τα πανεπιστήμια, κάνοντας αναφορά στις διαγραφές φοιτητών και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Οι φοιτητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν τρομοκρατούνται», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν τα αιτήματά τους.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της συγκέντρωσης και της πορείας.

συλλαλητήριο

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