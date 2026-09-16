Εντός Ύλης -Μανώλης Κουτούζης: Το Πανεπιστήμιο χωρίς ηλικία. Σπουδές, δεξιότητες και δια βίου μάθηση

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Μιλάμε για την προσωπική και ακαδημαϊκή του διαδρομή, για τη φιλοσοφία του γύρω από την εκπαίδευση και τη μάθηση, αλλά και για όσα του έχει διδάξει η μακρά πορεία του στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η συζήτηση εστιάζει στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην εξέλιξή του μέσα στον χρόνο και στον ρόλο που διαδραματίζει σήμερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσφέροντας δυνατότητες πανεπιστημιακών σπουδών σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, επαγγελματικών διαδρομών και αναγκών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η νέα εποχή που ανοίγει για το ΕΑΠ μέσα από την πλήρη αυτοδιοίκησή του και τις δυνατότητες που αυτή δημιουργεί για την περαιτέρω ακαδημαϊκή του ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα σπουδών και στον τρόπο με τον οποίο ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο καλείται να παρακολουθεί τις αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Ποια γνωστικά αντικείμενα προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των φοιτητών; Πώς διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές; Και πόσο γρήγορα μπορεί η ανώτατη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται σε νέες επιστημονικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις;

Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά τη δια βίου μάθηση και την επιστροφή όλο και περισσότερων ενηλίκων στην εκπαίδευση. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ευελιξία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η τεχνολογία μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες μάθησης, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να επαναπροσδιορίσει ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε και αξιοποιούμε τη γνώση.

Η συζήτηση στρέφεται και στη νέα γενιά και σε μια λιγότερο γνωστή διάσταση του ΕΑΠ: Τη δυνατότητα να αποτελέσει εκπαιδευτική επιλογή και για έναν νέο που ολοκληρώνει σήμερα το Λύκειο. Αναδεικνύουμε τη σημασία τού να γνωρίζουν οι μαθητές ότι οι εκπαιδευτικές τους διαδρομές δεν εξαντλούνται στις επιλογές του μηχανογραφικού και ότι υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι για την απόκτηση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ο κ. Κουτούζης μιλά για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, τις δεξιότητες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία και την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης γνώσεων σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Σε ένα περιβάλλον με περισσότερες επιλογές αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη σωστής πληροφόρησης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτά καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση συνειδητών εκπαιδευτικών αποφάσεων.

Ένα επεισόδιο για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση, στις διαφορετικές ηλικίες και στις διαφορετικές διαδρομές ζωής. Για την εκπαίδευση που δεν ολοκληρώνεται με ένα πτυχίο. Και για τη μάθηση ως μια διαδικασία που μπορεί να μας συνοδεύει και να μας εξελίσσει σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

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