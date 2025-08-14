Βιβλικός μελετητής: Το «θεϊκό αίμα» στη Σινδόνη αποδεικνύει ότι είναι αυθεντική

Σύμφωνα με τον μελετητή υπάρχουν περίπου 700 πληγές ορατές στη Σινδόνη

Ιερά Σινδόνη του Τορίνο

Αυτή η φωτογραφία δείχνει την Αγία Σινδόνη, ένα λινό ύφασμα μήκους 14 ποδιών που κάποιοι σέβονται ως το ύφασμα ταφής του Ιησού, που εκτίθεται στον Καθεδρικό Ναό του Τορίνο, Ιταλία. Το μακρύ λινό ύφασμα με την ξεθωριασμένη εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα αποτελεί αντικείμενο γοητείας και θαυμασμού αιώνων και φυλάσσεται στενά 

AP/Antonio Calanni
Η Σινδόνη του Τορίνο είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, αλλά και καλά μελετημένα αντικείμενα στην ιστορία.

Πιστεύεται ότι είναι το σάβανο με το οποίο τύλιξαν τον Ιησού μετά τη σταύρωση, και χρόνια τώρα είναι σημείο αντιπαράθεσης στην επιστημονική κοινότητα για την αυθεντικότητά του.

Ενώ η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα στη δεκαετία του 1980 υποδηλώνει μεσαιωνική προέλευση, ορισμένοι μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι το αίμα στο λινό λέει μια διαφορετική ιστορία.

ΣΙΝΔΟΝΗ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟ

Πιστοί παρακολουθούν την Ιερά Σινδόνη, στον καθεδρικό ναό του Τορίνο, Ιταλία (2010)

AP/Luca Bruno

Ο Δρ Jeremiah Johnston, ένας βιβλικός μελετητής, δήλωσε στο Tucker Carlson Network ότι οι δοκιμές από τη δεκαετία του 1990 εντόπισαν την ομάδα αίματος ΑΒ στη Σινδόνη.

«Η Σινδόνη έχει ομάδα αίματος ΑΒ, που προσδιορίζεται ως σημιτική, παρούσα μόνο στο 6%του πληθυσμού, επιβεβαιωμένη ως ανθρώπινη και αρσενική, αποκλείοντας αίμα ζώων ή φάρσα», δήλωσε ο Δρ Johnston.

Σημείωσε επίσης ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν ανθρώπινο, αρσενικό αίμα που ήταν τόσο προθανάτιο, όσο και μεταθανάτιο. «Θα έπρεπε πραγματικά να σκοτώσετε κάποιον αν προσπαθούσατε να αναπαράγετε το σάβανο, επειδή έχουμε προθανάτιο και μεταθανάτιο αίμα σε όλο το σάβανο», δήλωσε ο Δρ Johnston.

Η παρουσία τόσο προ- όσο και μεταθανάτιου αίματος στη Σινδόνη είναι ασυνήθιστη, υποδηλώνοντας διαδικασίες ασυμβίβαστες με τη φυσική αποσύνθεση, που ερμηνεύονται από μερικούς ως ευθυγραμμισμένες με τις αφηγήσεις της ανάστασης.

ΣΙΝΔΟΝΗ ΤΟΡΙΝΟΥ
0103

Αντίγραφο της Σινδόνης του Τορίνο, που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι το νεκρικό ύφασμα του Ιησού Χριστού, σε μια εκκλησία στη Βηρυτό του Λιβάνου. Το πανί φέρει τη μορφή ενός σταυρωμένου ανθρώπου, με αίμα που διαρρέει από τα χέρια και τα πόδια του, και οι πιστοί λένε ότι η εικόνα του Χριστού καταγράφηκε στις ίνες του λινού κατά τη στιγμή της ανάστασής του. 

Πηγή: AP/Hussein Malla
Vatican Turin Shroud
0203

Η Σινδόνη του Τορίνο, μήκους 4,3 μέτρων (14 ποδιών), το οποίο φυλάσσεται σε μια κλιματιζόμενη θήκη στον καθεδρικό ναό του Τορίνο. 

Πηγή: AP/Luca Bruno
Watchf Associated Press International News Italy Vatican APHS SHROUD OF TURIN 1973
0303

Αυτό πιστεύεται ότι είναι το πρόσωπο του Χριστού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην Αγία Σινδόνη, μια λωρίδα λινών που πολλοί πιστεύουν ότι είναι το νεκρικό ύφασμα του Ιησού, το οποίο είδαμε το 1973. Το 1986, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ενέκρινε μια εξέταση χρονολόγησης με άνθρακα της σινδόνης που θα έπρεπε να δείξει αν πρόκειται για μεσαιωνική απομίμηση ή αν πράγματι χρονολογείται από τον πρώτο αιώνα

Πηγή: AP

Η ομάδα αίματος ΑΒ τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Ιταλό βιογράφο Δρ Pierluigi Baima Bollone και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ανέλυσαν ένα δείγμα από τη διάτρητη πλευρά της Σινδόνης.

Μεταγενέστερες δοκιμές ανίχνευσαν επίσης αντιγόνα M, N και S στο αίμα από την περιοχή των ποδιών, επιβεβαιώνοντας ότι το αίμα ήταν αναμφισβήτητα ανθρώπινο.

Ο Δρ Johnston είπε επίσης ότι το Sudarium του Οβιέδο στην Ισπανία, το οποίο είναι το ύφασμα προσώπου για το οποίο μιλάει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη που κάλυπτε το πρόσωπό του, βρέθηκε επίσης να έχει ομάδα αίματος ΑΒ.

Δεν υπάρχει εικόνα σε αυτό το πανί. Μόνο οι λεκέδες είναι ορατοί με γυμνό μάτι, αν και περισσότεροι είναι ορατοί κάτω από το μικροσκόπιο.

Ωστόσο, η Δρ Kelly Kearse, ανοσολόγος που έχει μελετήσει εκτενώς τη Σινδόνη του Τορίνο, εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το αίμα είναι τύπου ΑΒ.

Ο Δρ Kearse υποστήριξε ότι οι μέθοδοι δεν είχαν κατάλληλους ελέγχους και θα μπορούσαν να παράγουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω μόλυνσης, όπως βακτήρια, ή υποβάθμισης του αίματος κατά τη διάρκεια αιώνων. Εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 700 πληγές ορατές στη Σινδόνη.

«Ήταν ένας πολύ άσχημα τραυματισμένος άνθρωπος, πίντες αίματος τύπου ΑΒ, παντού», είπε, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί ευθυγραμμίζονται με αυτό που είναι γνωστό για τις ρωμαϊκές σταυρώσεις.

Πρότεινε ότι το αποτύπωμα θα μπορούσε να σχηματιστεί μέσω μιας ξαφνικής χημικής αντίδρασης που προκλήθηκε από μια τεράστια έκρηξη ενέργειας, που πιθανώς αντιστοιχεί στη στιγμή της Ανάστασης.

Ο Paolo Di Lazzaro, φυσικός και ειδικός λέιζερ στα εργαστήρια ENEA κοντά στη Ρώμη, πέρασε πέντε χρόνια μελετώντας τη Σινδόνη.

Η ομάδα του κατάφερε να αναδημιουργήσει τη χημική αλλαγή στις ίνες λινού χρησιμοποιώντας μια τεράστια έκρηξη ενέργειας 34 τρισεκατομμυρίων βατ.

Αυτή η «ψυχρή» ενέργεια, που διήρκεσε μόλις ένα τέταρτο του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου, άλλαξε τη δομή του λινού για να σχηματίσει την εικόνα στη Σινδόνη, εξήγησε ο Δρ Johnston.

Με μήκος 14 πόδια, το λινό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στη δεκαετία του 1350 και παρουσιάστηκε ως το πραγματικό ταφικό ύφασμα του Χριστού.

Ενώ η ραδιοχρονολόγηση του 1988 τοποθετεί την προέλευσή της μεταξύ 1260 και 1390 μ.Χ., ο Δρ Johnston υποστηρίζει ότι δοκιμάστηκε μόνο ένα μολυσμένο γωνιακό κομμάτι, όχι το αρχικό λινό.

