Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

Ο επιστήμονας αποφάσισε να επιχειρήσει το ίδιο πείραμα ακόμη δύο φορές 

Newsbomb

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη
LADBIBLE
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλοί είναι εκεί που έχουν επιχειρήσει να κάνουν διάφορα περίεργα πειράματα προκειμένου να διαπιστώσουν τις αντοχές τους σε δύσκολες καταστάσεις, ωστόσο αυτό που επιχείρησε ο τότε 23χρονος Γάλλος γεωλόγος και σπηλαιολόγος Μισέλ Σιφρ το καλοκαίρι του 1962 δεν είχε προηγούμενο.

Εφοδιασμένος μόνο με έναν φακό και την επιστημονική του περιέργεια, ο Σιφρ μπήκε σε μια σπηλιά 150 μέτρα κάτω από το βουνό Σκαρασόν στις Λιγουρικές Άλπεις, όπου θα έμενε απομονωμένος για δύο μήνες, χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Πέταξε το ρολόι του, αποκόπηκε από το φυσικό φως και έζησε χωρίς κανένα σημάδι της εναλλαγής μέρας και νύχτας. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα πείραμα αντοχής, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο συναρπαστικές μελέτες για τον ανθρώπινο βιολογικό ρυθμό.

Michel Siffre spent two months living in a cave not knowing what time it was as part of a scientific experiment (Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images)

Αρχικά, ο νεαρός επιστήμονας είχε προγραμματίσει να περάσει 15 ημέρες σε έναν παγετώνα. Όμως, εμπνευσμένος από τον Διαστημικό Αγώνα της εποχής, αποφάσισε να θέσει τον εαυτό του σε μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση. «Δεκαπέντε μέρες δεν είναι αρκετές», θυμόταν αργότερα να λέει. «Ήθελα να ζήσω σαν ζώο, χωρίς ρολόι, στο σκοτάδι, χωρίς να ξέρω τι ώρα είναι». Στόχος του ήταν να ανακαλύψει πώς επηρεάζεται το ανθρώπινο σώμα και το μυαλό όταν στερηθούν τον φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας — μια συνθήκη που θυμίζει τη ζωή στο Διάστημα.

Μέσα στη σπηλιά, ο Σιφρ ακολούθησε το ένστικτό του: έτρωγε όταν πεινούσε και κοιμόταν όταν ένιωθε κουρασμένος, χωρίς να γνωρίζει πόσες ώρες είχαν περάσει ή πόσο διαρκούσε κάθε ύπνος. Μια ομάδα στην επιφάνεια κατέγραφε τις κινήσεις του — κάθε φορά που ξυπνούσε, έτρωγε ή κοιμόταν, τους ενημέρωνε μέσω τηλεφώνου, χωρίς εκείνοι να του αποκαλύπτουν ποτέ την ώρα. Η επικοινωνία ήταν αυστηρά μονόδρομη.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, ο Σιφρ μετρούσε τον σφυγμό του και έκανε ψυχολογικά τεστ, όπως να μετρά μέχρι το 120 λέγοντας έναν αριθμό ανά δευτερόλεπτο, ώστε να ελεγχθεί η αίσθηση του χρόνου του. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: ενώ πίστευε πως μετρούσε δύο λεπτά, στην πραγματικότητα περνούσαν πέντε.

Σταδιακά, η αίσθηση του χρόνου του διαταράχθηκε πλήρως. «Ύστερα από μία ή δύο μέρες, δεν θυμάσαι τι έκανες την προηγούμενη», είχε δηλώσει αργότερα. Όταν τελικά ανέβηκε ξανά στην επιφάνεια, πίστευε ότι ήταν 20 Αυγούστου — ενώ στην πραγματικότητα ήταν 14 Σεπτεμβρίου. Είχε μείνει κάτω σχεδόν διπλάσιο χρόνο απ’ όσο νόμιζε.

Τα ευρήματα ήταν επαναστατικά. Ο εσωτερικός βιολογικός ρυθμός του είχε επιμηκυνθεί ελαφρώς, σε περίπου 24 ώρες και 30 λεπτά, γεγονός που άνοιξε νέους δρόμους στη μελέτη των κιρκάδιων ρυθμών. Ο γαλλικός στρατός ενδιαφέρθηκε για την έρευνά του, προκειμένου να εξετάσει τα όρια της εγρήγορσης στους στρατιώτες, ενώ η NASA αξιοποίησε τα δεδομένα του για να κατανοήσει πώς θα μπορούσαν να προσαρμοστούν οι αστροναύτες σε μακροχρόνιες αποστολές.

Ο Σιφρ δεν σταμάτησε εκεί. Το 1972 επανέλαβε το πείραμα, αυτή τη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, περνώντας έξι μήνες απομονωμένος στο σπήλαιο Midnight Cave στο Τέξας. Η δοκιμασία αυτή αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη. Είχε ηλεκτρόδια στο σώμα του για να παρακολουθούνται τα ζωτικά του σημεία, όμως η απομόνωση τον επηρέασε έντονα. Σε κάποια φάση, ξέσπασε και έσκισε τα καλώδια, έτοιμος να εγκαταλείψει. Δέκα ημέρες αργότερα, συνέχισε το πείραμα, αγνοώντας ότι πλησίαζε ήδη το τέλος του.

Siffre would conduct further experiments in caves, including a six month stay in 1972 and seeing in the new millennium without knowing exactly when it happened (PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images)

Δεκαετίες αργότερα, το 1999, κατέβηκε ξανά σε μια σπηλιά για να υποδεχτεί την έναρξη του νέου αιώνα κάτω από τη γη. Όμως, για άλλη μια φορά, ο χρόνος τού ξέφυγε: άνοιξε τη σαμπάνια στις 4 Ιανουαρίου 2000, νομίζοντας πως ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ο Μισέλ Σιφρ υπήρξε πρωτοπόρος στην κατανόηση του πώς ο άνθρωπος βιώνει τον χρόνο και την απομόνωση. Η τόλμη του να μετατρέψει τον εαυτό του σε ζωντανό πείραμα άνοιξε νέους ορίζοντες στην επιστήμη και ενέπνευσε δεκαετίες ερευνών για τη ζωή πέρα από τον πλανήτη μας.

Ο Γάλλος επιστήμονας πέθανε το 2024, σε ηλικία 85 ετών, από πνευμονία, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που θα μείνει πραγματικά… εκτός χρόνου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση για το θρυλικό «χρυσό τρένο των Ναζί»

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 39χρονος για τηλεφωνικές απάτης με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο τρελή βόλτα: Ψάρια - βεντούζες κάνουν «σερ» στην πλάτη φαλαινών - Σπάνιο βίντεο

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

13:01WHAT THE FACT

Οι πατάτες σας βλάστησαν - Μπορείτε να τις φάτε;

12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: 8 συμβουλές για «ψαρωμένους» δρομείς, αλλά και για «παλιές καραβάνες»

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αθλητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Το τρέξιμο είναι όπως η ζωή»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:20TRAVEL

Πρασονήσι: Εκεί όπου ενώνονται δύο θάλασσες στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ