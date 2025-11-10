Amazon: Aλλάζουν οι όροι για τις επιστροφές της περιόδου των Χριστουγέννων

Η πολιτική επιστροφών της Amazon αλλάζει για τα Χριστούγεννα του 2025.

Για την εορταστική περίοδο, τα περισσότερα είδη στις κατηγορίες μόδας και γυμναστικής, τροφίμων και ποτών, ομορφιάς και υγείας, προϊόντων κατοικίδιων ζώων, κήπου και γκαζόν, επίπλων και συσκευών που αγοράστηκαν μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 25ης Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να επιστραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 ή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ανταλλαγή ανεπιθύμητων δώρων και εξυπηρετεί τους πιο διστακτικούς πελάτες.

Η αλλαγή του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέρθηκε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica . Κανονικά, το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει εντός 14 ημερών, ενώ οι επιστροφές, υπό κανονικές συνθήκες και όχι «Χριστουγεννιάτικες» για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπονται εντός ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Αλλά μόνο για ορισμένα είδη.

Τι πρέπει να επιστραφεί εντός 14 ημερών

Ωστόσο, μπορείτε να επιστρέψετε εντός 14 ημερών μόνο ένα προϊόν που σχετίζεται με φωτογραφία και βιντεοκάμερες, ηλεκτρονικά είδη, υπολογιστές, γραφείο, μουσική, βίντεο/DVD, λογισμικό, βιντεοπαιχνίδια, οικιακή ψυχαγωγία, βιβλία, παιχνίδια και σχετικά με σπίτι, κουζίνα, αυτοκίνητα, μεγάλες συσκευές, βιομηχανία και επιστήμη, καθώς και συσκευές προσωπικής φροντίδας.

