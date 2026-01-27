«Οι άνθρωποι θα ζουν 150 χρόνια χάρη στα "βιολογικά ρολόγια"»: Τι υποστηρίζει ειδικός

Έως και 150 χρόνια θα μπορούσαν να ζουν οι άνθρωποι χάρη στις σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της έρευνας για το βιολογικό ρολόι και την αναζωογόνηση, σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη τον γενετιστή Steve Horvath.

«Από μαθηματική άποψη, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα είναι δυνατή η ριζική παράταση της ζωής», δήλωσε ο Horvath, επισημαίνοντας ότι η συνεχής καινοτομία στον τομέα της βιοϊατρικής επί δεκαετίες θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, αν και όχι σε φανταστικές διαστάσεις.

«Αντιστροφή» της γήρανσης

Μία σημαντική ανακάλυψη έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν ο Horvath ανέπτυξε ένα τεστ βασισμένο στη μεθυλίωση του DNA —χημικές τροποποιήσεις που βοηθούν στον έλεγχο των γονιδίων που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται— το οποίο μπορούσε να εκτιμήσει τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου σε διαφορετικούς ιστούς, δίνοντας στους ερευνητές έναν τρόπο να ποσοτικοποιήσουν την ίδια τη διαδικασία της γήρανσης, αντί να βασίζονται στον αριθμό των ετών που έχει ζήσει κάποιος.

Η ύπαρξη αξιόπιστων μεθόδων παρακολούθησης της γήρανσης είναι απαραίτητη προτού αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε φαρμάκου που παρατείνει τη διάρκεια ζωής, δήλωσε ο Horvath.

Χαρακτήρισε την τεχνολογία «ένα βασικό εργαλείο για την εξεύρεση παρεμβάσεων για την αναζωογόνηση» και υποστήριξε ότι οι ακριβείς βιολογικές μετρήσεις αποτελούν τη βάση για θεραπείες που θα μπορούσαν πραγματικά να αντιστρέψουν τη γήρανση και όχι απλώς να επιβραδύνουν τη φθορά της».

Αύξηση στη διάρκεια ζωής, αν η ανθρωπότητα δεν καταστραφεί

Ο Horvath πιστεύει ότι η συνεχής βιοϊατρική καινοτομία για μεγάλες χρονικές περιόδους θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων — υπό την προϋπόθεση ότι η ανθρωπότητα θα καταφέρει να αποφύγει να καταστραφεί.

Οι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στη Γη συνεχίζει να μειώνεται. Και το πρόβλημα των υψηλών ποσοστών γεννήσεων αντικαθίσταται από κινδύνους που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού —μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και αύξηση της επιβάρυνσης στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στην υγειονομική περίθαλψη.

