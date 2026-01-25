Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

Ο χρόνος που απαιτείται για την απώλεια βάρους διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαρτάται από παράγοντες όπως το αρχικό βάρος, το φύλο, οι ορμόνες, η κατάσταση της υγείας και η φαρμακευτική αγωγή.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο πιο ασφαλής και αποτελεσματικός ρυθμός απώλειας είναι 0,5 έως 1 κιλό την εβδομάδα, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες διατήρησης του βάρους μακροπρόθεσμα.

Απώλεια βάρους με διατροφή και άσκηση

Η απώλεια 2 έως 4 κιλών τον μήνα θεωρείται υγιής. Σε βάθος εξαμήνου, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε περίπου 12 έως 24 κιλά, ανάλογα με το αρχικό βάρος.

Για όσους θέλουν να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν, οι ειδικοί συστήνουν τη σταδιακή απώλεια αντί για γρήγορες δίαιτες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος περιλαμβάνει:

υποθερμιδική, ισορροπημένη διατροφή,

τακτική φυσική δραστηριότητα (αερόβια άσκηση και προπόνηση ενδυνάμωσης),

και αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής.

Pexels

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα απώλειας βάρους

Ηλικία

Μετά τα 30 έτη, μειώνεται η μυϊκή μάζα και αυξάνεται σταδιακά το σωματικό λίπος, γεγονός που επιβραδύνει τον μεταβολισμό.

Γενετικοί παράγοντες

Η γενετική προδιάθεση μπορεί να επηρεάσει τόσο την αύξηση όσο και τη διαχείριση του βάρους.

Pexels

Φύλο

Οι άνδρες συχνά χάνουν βάρος ταχύτερα, λόγω υψηλότερου βασικού μεταβολικού ρυθμού.

Ορμόνες

Διαταραχές του θυρεοειδούς, καθώς και οι ορμονικές αλλαγές της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης, μπορούν να επηρεάσουν την απώλεια ή την αύξηση βάρους.

Αρχικό βάρος

Άτομα με υψηλότερο βάρος συνήθως χάνουν περισσότερα κιλά πιο γρήγορα. Ένας ρεαλιστικός στόχος είναι η απώλεια 5%–10% του αρχικού βάρους μέσα στους πρώτους έξι μήνες.

Θερμιδικό έλλειμμα

Για απώλεια 0,5–1 κιλού την εβδομάδα απαιτείται ημερήσιο έλλειμμα 500–1.000 θερμίδων. Οι πολύ χαμηλές θερμίδες χωρίς επίβλεψη δεν συνιστώνται.

Φυσική δραστηριότητα

Η τακτική άσκηση ενισχύει την απώλεια βάρους και βοηθά στη διατήρησή του. Συνιστώνται 30–45 λεπτά μέτριας άσκησης, 3–5 φορές την εβδομάδα, σε συνδυασμό με προπόνηση δύναμης.

Διαβάστε επίσης