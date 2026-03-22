Ο ώριμος εγκέφαλος και η νευροεπιστήμη της σοφίας

Πώς η συνεχιζόμενη ωρίμανση του εγκεφάλου και ο «βιολογικός καθαρισμός» των πληροφοριών εξηγούν την ανάπτυξη της σοφίας με την πάροδο του χρόνου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να ωριμάζει πολύ πέρα από την παιδική ηλικία, επηρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μια εξειδικευμένη πρωτεΐνη συμβάλλει στο «φιλτράρισμα» των πληροφοριών που λαμβάνει ο εγκέφαλος, ενισχύοντας την αντίληψη και προσφέροντας μια βιολογική εξήγηση για το πώς αναπτύσσεται η σοφία με την ηλικία.

Σήμερα η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει την αντίληψη του Σωκράτη - «Η μόνη αληθινή σοφία είναι να γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις τίποτα», σε βιολογικό επίπεδο.

Ο εγκέφαλος ως φίλτρο πληροφοριών

Κάθε στιγμή, ο εγκέφαλος κατακλύζεται από αισθητηριακά ερεθίσματα: εικόνες, ήχους, αγγίγματα και εσωτερικά σήματα του σώματος.

Αν όλα αυτά επεξεργάζονταν ταυτόχρονα, η συνείδηση θα ήταν χαοτική. Ο ώριμος εγκέφαλος, όμως, επιλέγει ποια πληροφορία αξίζει προσοχής, απορρίπτοντας την υπόλοιπη.

Κατά την παιδική ηλικία, ο εγκέφαλος δημιουργεί υπερβολικά πολλές νευρωνικές συνδέσεις. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές μειώνονται και εξειδικεύονται, οδηγώντας σε πιο αποδοτική λειτουργία.

Ο «φρουρός» της αντίληψης

Καθοριστικό ρόλο παίζει ο θαλαμικός δικτυωτός πυρήνας, μια δομή που λειτουργεί ως «πύλη» μεταξύ των αισθήσεων και της συνείδησης.

Στα παιδιά, η λειτουργία του είναι λιγότερο αποτελεσματική, γεγονός που καθιστά την αντίληψη πιο έντονη αλλά και πιο «θορυβώδη».

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Neuron αποκαλύπτει ότι η ωρίμανση αυτού του μηχανισμού συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, ανατρέποντας την αντίληψη ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου ολοκληρώνεται νωρίς.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης LRRTM3

Η πρωτεΐνη LRRTM3 παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Συμβάλλει:

  • στη δημιουργία και ενίσχυση συνδέσεων μεταξύ νευρώνων
  • στη διαμόρφωση της μνήμης
  • στη διάκριση παρόμοιων εμπειριών

Εντοπίζεται στον ιππόκαμπο και έχει συνδεθεί ακόμη και με ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ.

Σχηματική απεικόνιση του ρόλου της πρωτεΐνης LRRTM3 στη σύναψη νευρώνων, δείχνοντας πώς ενισχύει τις συνδέσεις και συμβάλλει στη βελτίωση της αντίληψης και της μνήμης μέσω της νευρωνικής επικοινωνίας

Καθώς ο εγκέφαλος ωριμάζει, η LRRTM3 «κλαδεύει» τις περιττές συνδέσεις, μειώνοντας τον θόρυβο και επιτρέποντας πιο καθαρή και ακριβή αντίληψη.

Τι έδειξαν τα πειράματα

Σε πειράματα με ποντίκια χωρίς την πρωτεΐνη, η βασική λειτουργία παρέμενε φυσιολογική, όμως δυσκολεύονταν σε απαιτητικές αισθητηριακές δοκιμασίες

Ο εγκέφαλός τους δεν μπορούσε να επεξεργαστεί λεπτές πληροφορίες, παραμένοντας σε «ανώριμο» επίπεδο. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η σοφία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα γνώσης, αλλά και της ικανότητας να αγνοούμε το περιττό.

Ο παιδικός εγκέφαλος απορροφά τα πάντα, ενώ ο ώριμος εγκέφαλος επιλέγει.

Τι σημαίνει τελικά ωριμότητα

Η ωριμότητα δεν αφορά μόνο όσα μαθαίνουμε, αλλά και όσα αφήνουμε πίσω. Η ικανότητα να φιλτράρουμε τον κόσμο και να εστιάζουμε στο σημαντικό ίσως αποτελεί την πιο ουσιαστική μορφή σοφίας - μια διαδικασία που διαμορφώνεται αργά, αλλά σταθερά, μέσα στον χρόνο.

