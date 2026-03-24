Σαν σήμερα 24 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Μαρτίου.
- 1882 - Ο Ρόμπερτ Κοχ ανακοινώνει την ανακάλυψη του βακίλου της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis), επίτευγμα για το οποίο τιμήθηκε αργότερα με το Νόμπελ Ιατρικής.
- 1934 - Πεθαίνει ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, γνωστός απλά και ως Θεόφιλος. Ήταν αυτοδίδακτος Έλληνας λαϊκός ζωγράφος και αγιογράφος. Κυρίαρχο στοιχείο του έργου του είναι η ελληνικότητα και η εικονογράφηση θρησκευτικών παραστάσεων και της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας.
- 1958 - Ο Έλβις Πρίσλεϊ κατατάσσεται στον αμερικανικό στρατό. Επικρατεί φρενίτιδα στις ΗΠΑ.
- 1993 - Ανακαλύπτεται ο κομήτης Σουμέηκερ-Λέβυ 9. Ήταν ένας κατακερματισμένος κομήτης που συγκρούστηκε με τον πλανήτη Δία τον Ιούλιο του 1994. Η σύγκρουση αυτή, εξω-ηλιακού αντικειμένου με πλανήτη του ηλιακού συστήματος θεωρείται η πρώτη που παρατηρήθηκε και μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχεδόν απ΄ όλους τους αστρονόμους και όχι μόνο.
- 1999 - Το ΝΑΤΟ εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, επειδή η τελευταία αρνείται να υπογράψει τη συμφωνία για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Οι αεροπορικές επιδρομές θα διαρκέσουν τρεις μήνες, έως ότου οι δυνάμεις της Γιουγκοσλαβίας αποσυρθούν από την περιοχή. Είναι η πρώτη επίθεση στην ιστορία της Συμμαχίας κατά κυρίαρχου κράτους.
- 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Χέντρικ Γιοχάνες Κρόιφ. Θεωρείται ευρέως ως ο κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Στις εκλογές της IFFHS για την ανάδειξη των καλύτερων ποδοσφαιριστών του 20ού αιώνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τον Πελέ και ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος. Επίσης, εκλέχθηκε τρίτος καλύτερος παίκτης του 20ού αιώνα και πρώτος Ευρωπαίος σε ειδική ψηφοφορία του περιοδικού France Football, ανάμεσα στους νικητές της Χρυσής Μπάλας.
