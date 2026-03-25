Σαν σήμερα 25 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Μαρτίου.

  • 1770 - Ο Δασκαλογιάννης επικεφαλής Σφακιανών κηρύσσει την επανάσταση στον Αποκόρωνα της Κρήτης, σηματοδοτώντας την έναρξη εξέγερσης κατά της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί. Με τη στήριξη των τοπικών πληθυσμών και επηρεασμένος από τις εξελίξεις της εποχής, επιχειρεί να πυροδοτήσει έναν ευρύτερο ξεσηκωμό, που θα αποτελέσει μία από τις σημαντικές επαναστατικές κινήσεις στην προεπαναστατική Κρήτη.
  • 1821 - Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει το λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, κηρύσσοντας την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία και καλώντας τους Έλληνες να ξεσηκωθούν απέναντι στον οθωμανικό ζυγό. Με πίστη και αποφασιστικότητα, ευλογεί την έναρξη της Επανάστασης, σηματοδοτώντας την απαρχή του αγώνα για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Αν και οι εξεγέρσεις είχαν ήδη ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές, η ημερομηνία αυτή συμβολίζει την ενότητα και την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων, που οδήγησε, μετά από χρόνια συγκρούσεων, στη δημιουργία του ελληνικού κράτους.
  • 1838 - Πρώτος επίσημος εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
  • 1881 - Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδας θέτει το θεμέλιο λίθο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
  • 1884 - Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.
  • 1924 - Στην επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ανακηρύσσει τη Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία.
  • 1932 - Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη στην Αθήνα.
  • 1957 - Υπογράφεται η Συνθήκη της Ρώμης, με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
  • 2002 - Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (5,9 σύμφωνα με το Κέντρο Γεωλογικών Ερευνών στο Κολοράντο των ΗΠΑ) πλήττει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2.000 άτομα, άλλα 4.000 να τραυματιστούν και περίπου 20.000 σπίτια να καταστραφούν.
