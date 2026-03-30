Σαν σήμερα 30 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 30 Μαρτίου.
- 1822 - Ξεκίνησε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης, η σφαγή της Χίου. Οι οθωμανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικές σφαγές και καταστροφές στο νησί. Χιλιάδες κάτοικοι σφαγιάστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες οδηγήθηκαν στη σκλαβιά. Η άλλοτε ακμάζουσα Χίος ερημώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, με τον πληθυσμό της να αποδεκατίζεται. Η σφαγή συγκλόνισε την Ευρώπη και ενίσχυσε το φιλελληνικό κίνημα, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής υπόθεσης για ανεξαρτησία.
- 1863 - Ο Δανός πρίγκιπας Γουλιέλμος γίνεται βασιλιάς της Ελλάδας ως Γεώργιος Α΄. Υπήρξε ο μακροβιότερος βασιλιάς των Ελλήνων (30 Μαρτίου 1863-18 Μαρτίου 1913). Η βασιλεία του Γεώργιου που ήταν σχεδόν 50 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και χαρακτηρίστηκε από εδαφικά κέρδη, καθώς η Ελλάδα καθιέρωσε τη θέση της στην προπολεμική Ευρώπη. Η Βρετανία παραχώρησε ειρηνικά τα Ιόνια Νησιά το 1864, ενώ η Θεσσαλία προσαρτήθηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (1877-1878).
- 1867 - Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ουίλιαμ Χ. Σιούαρντ αγοράζει την Αλάσκα από τη Ρωσική Αυτοκρατορία έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων.
- 1884 - Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ εξαναγκάζεται σε παραίτηση, αντιδρώντας στις απαιτήσεις της οθωμανικής κυβέρνησης για κατάργηση των προνομίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
- 1896 - Πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ήταν Έλληνας διπλωμάτης, πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Τρικούπης κυριάρχησε επί 20 χρόνια, από το 1875 έως το 1895, κυβέρνησε για σχεδόν 10 χρόνια από τα 20 αυτής της περιόδου.
- 1981 - Πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσινγκτον.
- 1992 - Πεθαίνει σε ηλικία 72 ετών, ο διακεκριμένος αρχαιολόγος, Μανόλης Ανδρόνικος. Έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β’ στη Βεργίνα.
- 2020 - Πεθαίνει σε ηλικία 97 ετών ο Μανώλης Γλέζος. Ήταν Έλληνας ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, πολιτικός της Αριστεράς, βουλευτής, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Μαζί με τον Λάκη Σάντα υπήρξε συμπρωταγωνιστής σε μία από τις πρώτες αντιστασιακές ενέργειες στην κατεχόμενη Ελλάδα και ευρύτερα στην κατεχόμενη από τις δυνάμεις του Άξονα Ευρώπη, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μια νύχτα του Μαΐου του 1941 κατέβασαν τη σημαία της Ναζιστικής Γερμανίας από τον ιστό του βράχου της Ακρόπολης, στην Αθήνα.
