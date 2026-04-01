Σαν σήμερα 1η Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1η Απριλίου.
- 527 - Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστίνος Α' ορίζει συναυτοκράτορα και διάδοχο του θρόνου τον ανιψιό του, Ιουστινιανό Α' τον Μέγα.
- 1873 - Το πλοίο SS Atlantic της εταιρίας White Star βυθίζεται έξω από τις ακτές της Νέας Σκωτίας, με απολογισμό 547 νεκρούς, ένα από τα χειρότερα ναυτικά δυστυχήματα του 19ου αιώνα.
- 1947 - Πεθαίνει στην Αθήνα ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή.
- 1955 - Η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκινά ένοπλο αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο.
- 1976 – Ιδρύεται η εταιρεία πληροφορικής Apple από τους Στηβ Τζομπς και Στήβεν Βόζνιακ.
- 1979 - Ανακηρύσσεται η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, μετά από δημοψήφισμα που ακολούθησε την Ιρανική Επανάσταση υπό τον Αγιατολάχ Χομεϊνί.
- 1997 - Το κοντινότερο πέρασμα στη γη του κομήτη Χέιλ-Μποπ.
- 2004 - Πεθαίνει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής, Γιάννης Κυράστας.
- 2025 - Πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός, Βαλ Κίλμερ.
