Επιστρέφουν στο κρέας vegan και χορτοφάγοι για λόγους υγείας - Τι είναι η flexitarian διατροφή

Οι χορτοφάγοι που ανησυχούν για την υγεία τους αρχίζουν να τρώνε ξανά κρέας, γράφουν οι Times.

Πολλοί στρέφονται προς τη λεγόμενη flexitarian διατροφή, καθώς δίνεται έμφαση στη σημασία των πρωτεϊνών και αυξάνεται η συνειδητοποίηση ότι ορισμένα vegan γεύματα μπορεί να είναι υπερ-επεξεργασμένα...

Η άνθηση των φυτικών διατροφών φαίνεται να αντιστρέφεται, καθώς οι ανησυχίες για την υγεία ώθησαν τους βίγκαν και τους χορτοφάγους να αρχίσουν να τρώνε ξανά κρέας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η τάση για την αποφυγή ζωικών προϊόντων κορυφώθηκε το 2021, όταν το 10% του πληθυσμού ήταν βέγκαν ή χορτοφάγοι. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στο 7% φέτος



Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη έμφαση στη σημασία των πρωτεϊνών στη διατροφή και στην συνειδητοποίηση ότι ορισμένα βέγκαν γεύματα μπορεί να είναι υπερ-επεξεργασμένα ή να στερούνται ζωτικών θρεπτικών συστατικών.



Η εταιρεία παροχής γευμάτων Hello Fresh ανέφερε ότι οι πωλήσεις των χορτοφαγικών πακέτων μειώθηκαν κατά 7% το περασμένο έτος. Οι μισοί από τους πελάτες της επιλέγουν μια flexitarian προσέγγιση — όταν οι άνθρωποι τρώνε κυρίως γεύματα φυτικής προέλευσης, αλλά καταναλώνουν επίσης κρέας, γαλακτοκομικά και ψάρι περιστασιακά.

Μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες που εργάζονται σε γραφεία διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς άρχισαν να τρώνε περισσότερο κρέας και ψάρι το τελευταίο έτος. Ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι ακολουθούσε χορτοφαγική διατροφή, αλλά δεν το κάνει πλέον.



Στοιχεία της YouGov δείχνουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ενηλίκων τρώει κρέας σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. Το 2021, το 68% των ενηλίκων δήλωσαν ότι ήταν κρεατοφάγοι, ενώ το 3% ήταν βέγκαν και το 7% χορτοφάγοι. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από τον Ιανουάριο, δείχνουν ότι το 7% των ενηλίκων είναι βέγκαν ή χορτοφάγοι, και το 73% είναι κρεατοφάγοι.

https://www.instagram.com/reel/DXRNUtlFTgA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης