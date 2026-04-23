Σαν σήμερα 23 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Απριλίου
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 23 Απριλίου.
- 1616 - Πεθαίνει ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, Ουίλιαμ Σαίξπηρ
- 1827 - Πεθαίνει ο κορυφαίος αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, Γεώργιος Καραϊσκάκης
- 1882 - Αρχίζουν οι εργασίες διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου.
- 1944 - Γερμανική Κατοχή: Οι Γερμανοί κατακτητές εισβάλουν στους Πύργους Κοζάνης (τότε Κατράνιτσα) και πυρπολούν το χωριό. Πολλοί χωριανοί κάηκαν ζωντανοί, άλλοι σκοτώθηκαν εν ψυχρώ, βιάστηκαν κοπέλες και το χωριό κάηκε ολοσχερώς. Τα θύματα του ολοκαυτώματος των Πύργων, ανέρχονται σε 368 (κυρίως γυναικόπαιδα). Αυτό ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς μετά από αυτό των Καλαβρύτων.
- 1967 - Ο Σογιούζ 1 εκτοξεύεται σε τροχιά μεταφέροντας τον κοσμοναύτη Βλαντιμίρ Κομάρωφ, ο οποίος σκοτώνεται κατά την επάνοδο στην Γη
- 1998 - Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ο πολιτικός που επηρέασε πολιτικά την περίοδο της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ήταν δύο φορές Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (1980-1985, 1990-1995) και διετέλεσε πρωθυπουργός για δύο περιόδους (1955-1963 και 1974-1980)
- 2005 - Στο YouTube δημοσιεύεται, από τον συνιδρυτή Τζόεντ Κέριμ, το πρώτο βίντεο, με τίτλο "Me at the zoo"
- 2007 - Πεθαίνει ο Μπόρις Γιέλτσιν. Ήταν Ρώσος πολιτικός και πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 1991 έως και το 1999
- 2010 - Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που προσφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης που έχουν κοινό νόμισμα το ευρώ. Συνέχεια αυτού ήταν η συνομολόγηση της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ στις 8 Μαΐου του 2010.
Σχόλια
