Σαν σήμερα 24 Απριλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Απριλίου.

  • 1821 - Πεθαίνει σε ηλικία 31 ετών ο Αθανάσιος Γραμματικός, γνωστός ο Αθανάσιος Διάκος. Ήταν Έλληνας οπλαρχηγός εκ των πρωταγωνιστών ηρώων του πρώτου έτους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο οποίος έδρασε στη Στερεά Ελλάδα.
  • 1827 - Μία μέρα μετά τον θάνατο του Γεωργίου Καραΐσκάκη στο Φάληρο, ακολουθεί η καταστροφική ήττα των ελληνικών δυνάμεων από τον Κιουταχή στην περιοχή του Αναλάτου, σημερινό Νέο Κόσμο.
  • 1915 - Αρχίζει η Γενοκτονία των Αρμενίων, που κατέληξε στη σφαγή 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων
  • 1955 - Τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στους Πύργους (Κατράνιτσα) Κοζάνης 318 κατοίκους του χωριού, σε αντίποινα για την εκτέλεση δύο Γερμανών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.
  • 1967 - Ο κοσμοναύτης Βλαντίμιρ Κομαρόφ σκοτώνεται στο Σογιούζ 1 όταν το αλεξίπτωτό του αποτυγχάνει να ανοίξει. Αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος που χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαστημικής αποστολής.
  • 1981 - Κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής από την IBM.
  • 2004 - Το Σχέδιο Ανάν για λύση του Κυπριακού απορρίπτεται από τους Ελληνοκύπριους με 76%.
