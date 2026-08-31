Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει

Η πρακτική των «όρθιων μπάμπα» βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συνεχής σωματική δοκιμασία καθαρίζει την ψυχή και ενισχύει τη σύνδεση με το θείο

Δημήτρης Δρίζος

Ινδός μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και πέντε χρόνια – Ο όρκος των 12 ετών που έχει πάρει
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  • Ο Ινδός μοναχός Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ παραμένει όρθιος συνεχώς για πέντε χρόνια, στο πλαίσιο ενός 12ετούς θρησκευτικού όρκου ορθοστασίας.
  • Η παράδοση των «όρθιων μπάμπα» συνδέει την παρατεταμένη ορθοστασία με πνευματική άσκηση και προσέγγιση του θεού Σίβα.
  • Η παρατεταμένη ορθοστασία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στον μοναχό, όπως πρήξιμο, μαυρίλα στα πόδια και κίνδυνο θρόμβωσης.
  • Ο μοναχός χρησιμοποιεί υποστηρικτικά μέσα για να παραμένει όρθιος και λαμβάνει βοήθεια από εθελοντές για τις καθημερινές του ανάγκες.
  • Παρά τους κινδύνους για την υγεία του, επιμένει να ολοκληρώσει τον θρησκευτικό όρκο των 12 ετών.
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Ένας Ινδός μοναχός έχει παραμείνει συνεχώς όρθιος για πέντε χρόνια, στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού όρκου που προβλέπει συνολικά 12 χρόνια ορθοστασίας.

Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ, μέλος της ομάδας των Ινδουιστών «όρθιων μπάμπα» (Khareshwari), δεν έχει καθίσει από το 2021, ακολουθώντας μια παράδοση που συνδέει την παρατεταμένη ορθοστασία με πνευματική άσκηση και προσέγγιση του θεού Σίβα.

Η πρακτική των «όρθιων μπάμπα» βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συνεχής σωματική δοκιμασία καθαρίζει την ψυχή και ενισχύει τη σύνδεση με το θείο. Ο Μαχαράτζ άφησε τις πανεπιστημιακές σπουδές του για να αφοσιωθεί σε αυτήν την πνευματική αναζήτηση, που απαιτεί σκληρή σωματική θυσία και αφοσίωση στον όρκο του.

Παρά την πνευματική δέσμευση, η κατάσταση της υγείας του μοναχού έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες.

Τα πόδια του εμφανίζουν έντονο πρήξιμο και μαυρίλα, αποτέλεσμα των βλαβών από την παρατεταμένη ορθοστασία.

Σύμφωνα με το LadBible, ο Μαχαράτζ χρειάζεται πλέον υποστηρικτικά μέσα, όπως κούνιες και ιμάντες, για να παραμένει όρθιος.

Οι γιατροί τον έχουν ενημερώσει για τους κινδύνους που συνεπάγεται η συνεχής ορθοστασία, όπως η αύξηση της φλεβικής πίεσης στα κάτω άκρα, που μπορεί να προκαλέσει οίδημα, πόνο και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις θρόμβωση.

Παρ’ όλα αυτά, ο μοναχός παραμένει αποφασισμένος να ολοκληρώσει τα 12 χρόνια που απαιτεί ο θρησκευτικός του όρκος.

Ο Νταουλάτ Γκίρι Τζι Μαχαράτζ στηρίζεται στην φροντίδα εθελοντών που τον βοηθούν στις καθημερινές του ανάγκες, ελπίζοντας πως αυτή η υποστήριξη θα του επιτρέψει να φτάσει στον στόχο του.

Η περίπτωση του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας τα όρια της σωματικής αντοχής που μπορεί να φτάσει κάποιος μέσω της θρησκευτικής πρακτικής και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη ορθοστασία στην υγεία.

https://www.instagram.com/p/DZj0UOhqFnU/
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