Από το τσίρκο στο μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού: Τα δύο φίδια που έγιναν «σταρ»
Δύο φίδια που διασώθηκαν από τσίρκο στη Βραζιλία βρήκαν νέο σπίτι στο Bioparque Pantanal και πλέον κινούνται υπό επιτήρηση στους χώρους του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ
10:34 ∙ WHAT THE FACT
Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο
08:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
16:23 ∙ WHAT THE FACT
Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ