«Ζμαράγδιν και Ωκεανός»: Ανακάλυψαν ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικά γράμματα στην Τουρκία
Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικές επιγραφές ανακαλύφθηκε στο Αδραμύττειο της Τουρκίας, απεικονίζοντας τα αγαπημένα κατοικίδια ενός εύπορου Ρωμαίου
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Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφές στην αρχαία πόλη Αδραμύττειο, στην Τουρκία. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια ρωμαϊκή έπαυλη που χρονολογείται από τα τέλη του 2ου έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., η οποία διέθετε τρεις αίθουσες με περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα, βοηθητικούς χώρους και ένα εξελιγμένο δίκτυο αποχετεύσεων.
Η σύνθεση των ψηφιδωτών περιλαμβάνει πλήθος χρωματιστών ψηφίδων που σχηματίζουν παραστάσεις με πουλιά, ψάρια, αιλουροειδή, αλλά και μυθολογικές μορφές όπως η Μέδουσα και ο Πήγασος.
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