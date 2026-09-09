Ταξίδι στο κέντρο της Γης; Τι ανακάλυψαν ερευνητές 2.900 χλμ. κάτω από την επιφάνεια

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έξι άγνωστες μέχρι σήμερα δομές, στα όρια του πυρήνα και του μανδύα της Γης, περίπου 2.900 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια, μια ανακάλυψη που μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις έρευνες σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του πλανήτη και επηρεάζουν την επιφάνεια.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη μελέτη, μιας και το βαθύτερο σημείο που έχει φτάσει ανθρώπινη γεώτρηση είναι η Γεώτρηση Κόλα στην Ρωσία, με βάθος 12,2 χιλιόμετρα, μόλις ένα μικρό μέρος του φλοιού της Γης. Για να εξετάσουν τι συμβαίνει πολύ βαθύτερα, ερευνητές στην Κίνα στράφηκαν στα σεισμικά κύματα και ειδικότερα σε έναν τύπο κυμάτων που είναι γνωστός ως PKP precursors.

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